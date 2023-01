Reservas: el BCRA cerró enero con u$s 200 millones en rojo con el mercado antes de otro pago al FMI

Las reservas del Banco Central siguen con su racha bajista. La autoridad monetaria continúa perdiendo dólares de sus arcas por sus intervenciones en el mercado oficial de cambios y por los pagos de deuda que esta semana el Gobierno está realizando al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Central obtuvo este martes un saldo negativo de unos u$s 87 millones tras su intervención cambiaria, por lo que en enero acumuló ventas netas de reservas por alrededor de u$s 190 millones para abastecer a la demanda de divisas en la plaza mayorista.

Fuentes del Banco Central justificaron que estas ventas de reservas "estuvieron alienadas con la expectativa previa y reflejaron la liquidación anticipada por el programa exportador de soja, combinada con la caída de ventas de cereales, producto de la importante sequía que afecta a los sectores productivos".

Esta semana, el Tesoro deberá enviarle al FMI unos u$s 1400 millones, según establece el cronograma del acuerdo.

En ese sentido, destacaron que en enero de 2022 el complejo agroexportador liquidó en el mercado cambiario u$s 2440 millones, mientras que el total de este mes estuvo en el orden de los u$s 900 millones, como consecuencia del mal clima que enfrenta el sector.

Sobre esta menor oferta de divisas, los operadores del mercado apuntan principalmente, además de la sequía, al adelantamiento de liquidaciones que realizaron los agroexportadores en diciembre, cuando aprovecharon la cotización diferencial que obtenían a través del programa del "dólar soja II".

Al mismo tiempo, esta semana el Tesoro enfrenta nuevos pagos al Fondo. Entre capital e intereses, se enviarán al organismo alrededor de u$s 1400 millones, lo que impacta de forma negativa sobre las reservas internacionales del Central.

Ayer se realizó el pago de capital de más de u$s 690 millones, por lo que las reservas brutas cedieron a u$s 41.517 millones. Para mañana están previstos pagos de intereses por unos u$s 710 millones, según contempla en el cronograma del Acuerdo de Facilidades Extendidas que se firmó con el organismo.