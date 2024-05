Ranking: las empresas que se volvieron más valiosas con Milei

Las 21 acciones del panel líder aumentaron su capitalización bursátil en casi u$s 20.000 millones en lo que va de la presidencia de Javier Milei. Antes de que asumiera tenían un market cap de u$s 26.662 millones, que subió a u$s 46.418 millones, lo que implica un crecimiento del 74%, según un informe de Cocos Capital.

La que más subió en porcentaje fue Supervielle, un 246%, al pasar de valer u$s 202 millones a u$s 698 millones. Le siguió Macro, con 217% de crecimiento, al trepar de u$s 1308 millones a u$s 4142 millones.

Galicia ocupa el tercer lugar del podio, con un upside del 183%, al pasar de u$s 1934 millones a u$s 5473 millones. El cuarto lugar es también para otro banco, en este caso el BBVA, con 167% arriba, al pasar de u$s 886 millones a u$s 2365 millones.

YPF

La que más subió en dólares fue YPF, que si bien creció 119%, pasó a valer más de u$s 5000 millones más, al pasar de u$s 4353 millones a u$s 9528 millones, al ser la cotizante que más vale en la Argentina.

Las únicas dos cotizantes del panel líder que cayeron durante estos meses de presidencia de Milei son Aluar, que bajó 22%, de u$s 2948 millones a u$s 2302 millones; y Ternium, con una caída del 12%, al bajar de u$s 4304 millones a u$s 3782 millones.

Las caídas

Se trata de dos exportadoras a las que muchos apostaban para cubrirse de un dólar que muchos suponían se iría para arriba. Pero con el tipo de cambio estable, fueron las que más perdieron. Y, en rigor de verdad, las únicas dos que terminaron en rojo.

La pregunta del millón es qué puede llegar a pasar ahora, si el rally alcista continuará o, por el contrario, se producirá una toma de ganancia, como le gusta decir a los agentes bursátiles en la jerga financiera para evitar hablar de compañías que perdieron valor.

Ley Bases

La clave es si la Ley Bases llega a aprobarse en el Senado. En ese caso, la senda alcista promete seguir, pero en caso de un traspié en el Congreso por parte del oficialismo podría venir la famosa toma de ganancia.

Maximiliano Donzelli, Research Manager de IOL invertironline, ahora apuesta por una suba en acciones energéticas. Elige Pampa Energía por ser una de las principales compañías del panel líder del Merval y uno de los líderes del segmento Oil & Gas.

Pampa

Posee ventajas significativas frente a la competencia como menores costos de extracción de petróleo. "Entendemos que Pampa es una compañía que no puede dejar de ser incluida en un portafolio, debido a sus sólidos fundamentales y su alto margen de utilidades, del 40%".

Central Puerto

Otra de las acciones que elige es Central Puerto, que sigue manteniendo un margen de ganancia elevado, del 52%, y un bajo nivel de endeudamiento, y cotiza a 9 veces sus beneficios.

Es una empresa que genera mucha caja, lo que le permite realizar diversas adquisiciones, e insertarse en nuevos segmentos, como la actividad forestal. "La gran generación de caja, las nuevas adquisiciones y su bajo apalancamiento deberían dejar a la empresa atravesar la macroeconomía desafiante de los próximos meses, e incluso potenciar el crecimiento luego de la estabilización de la economía", precisa Donzelli.

TGN

La otra que a la que apuesta es Transportadora Gas del Norte. Entiende que luego del ajuste tarifario la empresa logrará una fuerte recomposición de los ingresos del segmento regulado que abarca un 90% de sus ingresos totales, lo que le permitirá mejorar ampliamente sus márgenes y comprimir sus ratios de valuación, a la vez que mantiene sus planes de inversión.