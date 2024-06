Rally de las tecnológicas distorsiona a Wall Street: qué Cedear recomiendan comprar

El Nasdaq y el S&P500 suben 18,7% y 14,9% respectivamente, mientras que el Dow Jones solo gana 4,7% en lo que va del año.

Esto se debe a que el rally actual está siendo fuertemente impulsado por las acciones del sector tecnológico ya el boom de la inteligencia artificial.

Recomiendan diversificar entre sectores y selectividad en los papeles tecnológicos.

Wall Street en un rally imparable

Las acciones de Wall Street están transitando un muy buen momento ya que tanto el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos recientemente.

Sin embargo, la distinta dinámica entre los distintos índices es cada vez más notoria

Mientras que el Nasdaq y el S&P500 suben 17,6% y 14,95% respectivamente, el Dow Jones sube apenas 3,9% en lo que va del año.

Esto se debe a que el rally actual está siendo fuertemente impulsado por las acciones del sector tecnológico ya que el boom de la inteligencia artificial ha acaparado gran parte del protagonismo en los papeles de Wall Street.

El rally en el S&P500 está siendo explicado por pocas acciones.

Tomando las 5 tecnológicas de mayor capitalización, como Amazon, Apple, Microsoft, Google y Nvidia, estas suben 32% en promedio en lo que va de 2024.

Estas 5 acciones explican el 27% del índice y por ello el S&P500 sube 14% en lo que va del año.

En cambio, si se toma en cuenta al S&P500 equal weight, es decir, al índice igualmente ponderado entre las 500 acciones que lo conforman, el mismo solo sube 5% en lo que va del 2024.

El rally en el sector tecnológico colocó a estas acciones y al S&P500 a nivel agregado en niveles altos en términos de valuación.

Las valuaciones de las acciones en el sector tecnológico han superado los máximos posteriores a la COVID.

El ratio P/E forward a 12 meses opera en 28 veces ganancias en el sector tecnológico, prácticamente en su máximo desde al menos 2004.

La historia muestra que al mercado le resulta difícil sostenerse en estos niveles durante mucho tiempo.

Debido a la importancia del sector tecnológico en el S&P500, este último también opera en niveles elevados de 21 veces ganancias.

Nicolás Kohn, Head Wealth Management Research en Balanz, afirmó que, al igual que en 2023, los retornos del S&P 500 están siendo principalmente impulsados por un grupo reducido de sectores.

"En 2024, los sectores de tecnología y comunicación acumulan un retorno de 31,5% y 23,1%, respectivamente, mientras que para el promedio de los restantes nueve sectores el retorno acumulado es de 5,3%. Eso muestra el claro dominio de dos sectores por sobre el resto a la hora de explicar el desempeño del S&P 500", detalló.

Además, desde el lado fundamental afirmó que las ganancias de las empresas vienen convalidando los buenos resultados y que las mismas vienen en un sendero de recuperación desde la segunda mitad de 2023.

"Las valuaciones muestran que el S&P 500 opera con un múltiplo de precio/ganancias (esperado a 12 meses) de 21.3x, lo cual es un valor que se ubica un desvío y medio por encima de su promedio de largo plazo, indicando valuaciones ajustadas en términos históricos", detalló.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, detalló que de acuerdo a distintas valuaciones, el S&P500 podría estar ubicándose en niveles elevados.

De cualquier manera, afirmó que cuando se compara al S&P500 versus el índice de igual ponderación, la diferencia de valuaciones son importantes.

"El Price earning (PE) del S&P500 está cercano a los 21, que medio respecto a su historia está relativamente caro. Los últimos 30 años este ratio en el índice ha estado más cerca de 17. Sin embargo, el S&P 500 Equal Weight tiene un PE de alrededor de 16, que está bastante en línea con su histórico", detalló Álvarez.

En ese sentido, remarcó que la dinámica en las acciones de big tech están provocando que las valuaciones del S&P 500 se tornen elevadas.

"Sabemos que las big tech vienen con un crecimiento espectacular en cuanto al precio de acción, pero no hay que perder de vista de que tienen un crecimiento en los earnings súper grande. Entonces, en el año 2023, el crecimiento de earnings en el Magnificent Seven fue del 31%, mientras que el resto del índice, es decir, las otras acciones del Standard and Poor's tuvieron un crecimiento negativo del 4%", sostuvo.

Además, agregó que para este año se esperan que los earnings del Magnificent Seven crezcan 30% nuevamente, mientras que las acciones del resto del índice 7%.

La concentración en el mercado estadounidense es cada vez más importante. El top 10 de acciones de mayor capitalización explican el 37,4% del S&P500.

A su vez, solamente las 30 compañías más importantes en capitalización bursátil representan el 53% de todo el mercado.

Esto significa que las acciones más importantes del índice están brindando un enorme impulso al rendimiento del S&P500.

Oportunidades en Cedear

Analizando la dinámica sectorial también se ve una importante diferencia entre los mismos.

El ETF del sector tecnológico sube 18,7% en 2024. Luego le sigue el S&P500 con una ganancia de 14,7%.

A nivel sectorial, el financiero es el segundo sector que más sube en 2024, con un avance de 11%, al igual que el de mineras de oro.

Más atrás se ubica el sector de servicios con una ganancia de 10,2%, le industrial con subas de 8,8% y el de consumo, salud y energía que ganan 8% cada uno.

En el pelotón final se encuentran el de ocio y entretenimiento, Oil & Gas, Materiales, aerocomercial y consumo discrecional, con ganancias de entre 1,8% y 6,8%.

Finalmente, el índice de ARK Innovation (tecnológica a largo plazo), cae 17% este año.

Debido al fuerte rally que se evidencia en las acciones y la marcada divergencia entre sectores, los analistas se tornan cada vez más selectivos en la incorporación de nuevos papeles a las carteras.

Desde el lado de la estrategia, Kohn considera que lo más apropiado en estos casos es tomar exposición en índices que puedan capturar el buen momento del mercado sin necesariamente tener exposición a valuaciones tan elevadas.

"Para quienes tengan una visión constructiva sobre las acciones en EEUU, creemos más conveniente tomar exposición al índice S&P 500 con pesos iguales (equal weight) o mismo diversificar geográficamente dentro de mercados desarrollados con índices que incluyan a EEUU. La ventaja de estos índices en este contexto es que uno tiene exposición a la renta variable, pero con un perfil un poco más diversificado y con valuaciones no tan ajustadas", comendó.

En cuanto a la estrategia, Álvarez detalló que su estrategia se basa en la de diversificar en otros sectores.

"Lo que estamos haciendo con algunos clientes es seguir con exposición al sector tech, pero también diversificando con otros sectores. Entonces los nombres que nos gustan principalmente ahí en tech es Meta, Google, donde vemos que son empresas con un negocio súper sólido. A eso buscamos diversificar con empresas más del sector financiero o holdings como ser Berkshire o JP Morgan", afirmó.

Rally de las big tech

La relación entre el S&P500 equal weight y el S&P500 normal está en mínimos desde 2008.

Esto justamente se debe a la preponderancia que está teniendo el sector tecnológico dentro del índice bursátil más importante de EEUU.

En ese sentido, y dentro de las acciones tecnológicas, los analistas también buscan oportunidades dentro del nicho aunque con selectividad.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria, sostuvo que dentro del sector tecnológico ve valor en acciones de Google, Apple y Microsoft.

"Estos tres gigantes tecnológicos que forman parte del Portafolio Recomendado de Cedear Criteria, y volvieron a sorprender por sus buenos resultados trimestrales. En este entorno, estas alternativas de inversión podrían verse impulsadas tanto por los catalizadores de corto como los de largo plazo", puntualizó.

Sobre este punto, Castro agregó que "de corto plazo, un descenso de la tasa libre de riesgo impulsaría las valuaciones de aquellas acciones cuyos flujos de caja se esperan mayormente alejadas en el tiempo, siendo el caso de estas empresas tecnológicas de crecimiento y gran capitalización".

También puntualizó "el impulso de largo plazo que la IA podría generar en sus valuaciones, al ser a priori quienes con mayor probabilidad monetizarían el impacto de una mayor productividad en la economía".

Con la idea de diversificación por sectores y por compañías, dentro del Portafolio Recomendado de Cedears de Criteria existen otros papeles fuera del sector tecnológico.

El mismo está compuesto por Google, Visa, McDonalds, Berkshire Hathaway, Apple, Pepsi, Microsoft, Cisco, Pepsi y United Health Group.

Finalmente, Juan Pablo Iacaruso, Analista de Equity de Grupo SBS, considera que si bien hoy los principales índices del mercado americano se encuentran en niveles records, todavía hay posibilidades de crecimiento.

En ese sentido, agregó que es hora de empezar a pensar en que sectores se pueden empezar a beneficiar de estos desarrollos tecnológicos.

"Creemos que las empresas de comunicación como Google o META pueden salir como ganadoras, dado que ambas están logrando resultados records en sus segmentos de publicidades gracias a mejoras en sus algoritmos. Por otro lado, vemos que la inteligencia artificial puede ayudar a sectores como el retail para mejorar sus procesos, y aquí creemos que WalMart tiene potencial para continuar creciendo", detalló.

En cuanto a nuevas oportunidades, Iacaruso agregó que otra de las claves para el futuro de la AI es lo que suceda con los autos autónomos.

"Hoy vemos a Tesla apostando fuerte a esta tecnología, aunque las empresas de autos chinos también se encuentran en la pelea", sostuvo.