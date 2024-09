Quirno: "Mejoramos en ocho meses el 25% del PBI con las cotizaciones de bonos y acciones"

"Hay cosas que no tenemos conciencia", advirtió el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, recalcando que el centro del problema de la Argentina y del programa económico es la confianza: "ya creció el valor el 25% del PBI", disparó a los 250 financistas y referentes del mercado que hicieron una pausa entre el ojo de bife al malbec y el postre en la Convención del IAEF.

"Fueron u$s 50.000 millones de aumentos de activos financieros en ocho meses; u$s 20.000 millones, por las acciones en el Merval y u$s 28.000 millones por la valorización de bonos de mercado hard dollar de mercados; eso suma 10 puntos PBI, y más 15% que recortamos de déficit fiscal", calculó.

"Tenemos financiamiento asegurado para 2025, hay cosas que no se dan cuenta. Hay superávit todos los meses, de un billón de pesos, tendremos hacia fin de año seis billones", remarcó.

Durante una exposición en la que puso de relieve la falta de confianza en el Gobierno que fue lo que obligó a poner en marcha un plan que no dependiera del Congreso, Quirno instó a los empresarios a acompañar al Gobierno, porque "estamos trabajando para sacarles el pie de encima".

"Ustedes seguramente nos preguntarán cómo vamos a pagar la deuda, cómo se va a rollear, cómo vamos a levantar el cepo, pero eso van a ser anécdotas en un futuro", subrayó.

"No necesitamos nuevo financiamiento, sino renovarla, estirar plazos, hoy la mayoría, dos tercios de la deuda, está colocada a un año en tasa fija", rescató.

"Es importante en esa búsqueda de credibilidad y de generar un track record de superávit primario y financiero, generar esos hechos, que obviamente se hubiera demorado si pasábamos por el Congreso", explicó.

Financiamiento privado

El funcionario criticó que cuando el Gobierno anticipó que se eliminaría el impuesto PAIS "no van a cerrar los números, decían, y sí van a bajar porque están hechas las cuentas y los deberes, y tenemos la oportunidad histórica que tenemos que aprovechar".



"Ese retiro del Estado como demandante de financiamiento, ese crowding in", es lo que está produciéndose.

Y destacó que "YPF se financió en enero, fue la primera al salir al mercado, a un dígito, con riesgo país en 2400; ahora, YPF bajó un punto más y estiró los plazos a siete años".

Por otra parted, adelantó que la intención del Gobierno es generalizar las condiciones de inversión del RIGI. "Hay que entender que de la Ley de Bases, surge el RIGI, pero no es un régimen para grandes inversiones, solo pretende una ventana al futuro, a las condiciones que queremos dar a toda la economía argentina. Esas condiciones que estamos dando hoy al RIGI son las que queremos que rijan en el futuro para toda la economía argentina", sostuvo.