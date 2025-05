Qué va a pasar con el dólar en los próximos meses, según este reconocido economista: "Vas a tener..."

Luego de que el Gobierno le pusiera fin al cepo e implementara un esquema de flotación para el dólar (entre $ 1000 a $ 1400), el presidente Javier Milei y su equipo económico dejaron entrever que la intención es llevar el tipo de cambio al piso de la banda .

Por el momento, este deseo del Ejecutivo no se plasma en los mercados, aunque las distintas cotizaciones están relativamente en calma y sin sobresaltos . La divisa que se ofrece en las pantallas de los bancos se mantiene en $ 1150 desde el último viernes, mientras que el blue bajó $ 5 el lunes y ahora cotiza a $ 1170.

No obstante, el último domingo comenzó un nuevo proceso electoral legislativo en Argentina, por lo que -como es habitual- crecen las dudas y temores acerca de lo que ocurrirá con el dólar. ¿Puede haber fluctuaciones?

Al respecto, el economista Fernando Marull fue cauto en ese sentido. "Estacionalmente, tenés la cosecha. Ya tuviste la demanda de exportaciones y eventualmente va a haber una colocación de deuda de fondos de afuera. Vas a tener tres meses de calma ", proyectó en diálogo con LN.

Además, ahondó en que, tras la flexibilización de los controles de cambios, la administración libertaria recibió una excelente noticia. "La parte del riesgo político, el plan económico (inflación) y la parte internacional (Trump frenó su embestida tras la suba de aranceles) se alinearon", explicó.

En medio del proceso electoral, Marull proyecta que no habrá sobresaltos en materia cambiaria

Sin embargo, ante la consulta de por qué las medidas económicas que impulsó el Ejecutivo no se reflejan en una baja del riesgo país -que ahora se ubica en 678 puntos básicos-, el socio en FMyA remarcó que "hay un riesgo que te puede traer complicaciones en la economía" y, tal como suele suceder, eso está vinculado con el resultado electoral que pueda obtener el oficialismo.

Por qué no va a haber saltos en el dólar, según Fernando Marull

Marull anticipó que los próximos meses serán calmos en materia cambiaria.

"Dólares va a haber, no va a haber grandes ruidos ni volatilidades en el dólar. Eso te va a permitir que la inflación esté por debajo del 2% en los próximos dos meses ", proytectó.

Y puntualizó: "Con un dólar estable y una inflación debajo del 2%, la actividad va a seguir rebotando a dos velocidades: hay sectores que les está yendo bien y a otros les está costando más levantar".

De todas formas, el economista insistió en que "no va a cambiar mucho -la economía- por los próximos tres meses". Aunque, esto podría ser distinto a partir de septiembre y octubre. "Dos meses antes de las elecciones, dependiendo de la oferta electoral, va a haber un ruidito. Pasa siempre", marcó.

Dólar sin cepo: por qué no va a bajar a $ 1000, según Fernando Marull

Fernando Marull sostuvo que el dólar flota libremente en el mercado del dólar oficial. No obstante, por una cuestión de acumulación de reservas, el tipo de cambio va a bajar al piso de la banda.

"Mi lectura es que no va a bajar a $ 1000, entonces eventualmente (el Gobierno) no va a comprar (dólares). Pero tiene que cumplir una meta de acumulación de reservas. ¿Por qué no quieren comprar dólares? Tienen una meta de que no crezca la cantidad de pesos, que haya escasez de pesos. Están con esa idea", detalló.

Asimismo, resaltó que el Ejecutivo -a pesar de no intervenir en el precio del dólar (a menos que llegue al techo o piso)- sí lo hace en el mercado de futuros para darle una señal a los inversores extranjeros.

"Eventualmente puede que esté dando una señal a los futuros inversores extranjeros (con los bonos pesos linked). Eso es para aumentar las reservas. Pasaron 15 meses de Milei y no pusieron un mango. A diferencia del gobierno de Macri, habían pasado dos años y los inversores extranjeros habían comprado casi u$s 30.000 millones de bonos en pesos. Hoy es cero. No hay carry trade off shore", analizó el experto en mercados financieros.

Por último, también dejó en claro que el cepo no está completamente abierto. "El Banco Central viene haciendo un trabajo muy bueno de ir levantando las capas del cepo. Les falta, por ejemplo, empresas que tienen dividendos no pagados. También hay deudas viejas con proveedores de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina)", planteó.