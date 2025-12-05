En esta noticia ¿Cómo calcular el flujo operativo?

En el mundo de las pequeñas y medianas empresas, la gestión del flujo de caja es mucho más que un ejercicio contable: es la diferencia entre crecer o quedarse estancado. Tener liquidez suficiente para cubrir gastos operativos y, al mismo tiempo, aprovechar oportunidades de inversión, es un desafío que requiere planificación y herramientas adecuadas.

El primer paso es entender qué parte de tu dinero está comprometida y cuál es realmente excedente. El flujo operativo incluye pagos a proveedores, impuestos, sueldos y servicios.

Solo después de cubrir estas obligaciones podrás identificar fondos disponibles para invertir sin poner en riesgo la continuidad del negocio .

¿Cómo calcular el flujo operativo?

Elaborar un estado de flujo de caja semanal o mensual es clave. Divide tus ingresos proyectados y egresos fijos, y determina el saldo libre. Este análisis te permitirá saber si puedes destinar recursos a instrumentos de inversión de corto plazo, como fondos comunes o plazos fijos escalonados .

Una práctica recomendada es separar cuentas: una para operaciones y otra para inversiones. Así evitas mezclar dinero comprometido con excedentes. Además, contar con alertas automáticas sobre vencimientos y pagos programados reduce el riesgo de incumplimientos que afecten tu reputación comercial.

Aquí entra en juego la tecnología. Hoy existen soluciones que permiten visualizar tu flujo de caja en tiempo real y programar pagos sin depender de planillas manuales. Una app bancaria empresarial, por ejemplo, puede ayudarte a automatizar transferencias y mantener control sobre cada movimiento.

Imagina que tu negocio tiene un excedente de $ 5.000 dólares durante dos semanas. Con una herramienta adecuada, podrías invertir ese monto en un instrumento seguro mientras mantienes programados los pagos a proveedores y servicios. Así, tu dinero trabaja sin comprometer la operación diaria.

La tecnología es tu mejor aliada para simplificar la gestión financiera. Hoy, herramientas como la App Galicia Office, segura y ágil, con tecnología de primera. Podés loguearte rápido con tu huella o Face ID y operar sin fricciones desde cualquier lugar.

Además, su diseño intuitivo está pensado 100% para negocios. Desde tu celular, permite gestionar todo, invertí con Fima, Dólar MEP o plazo fijo, pedí el préstamo que se adapte a tu negocio y pagá servicios las 24 horas, sin depender de horarios bancarios.

Si todavía no sos Galicia, este es el momento. Hay propuestas para Comercios, Pymes, Empresas y Agro. Descargá la app desde Google Play o App Store y abrí tu cuenta ahora. Porque gestionar tu negocio nunca fue tan fácil: todo en una sola app, con la seguridad y respaldo que necesitás para crecer.