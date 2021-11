Tapering: qué es, por qué la Fed lo puso en marcha y cómo afecta al mercado

Finalmente, sucedió lo que todos esperaban: la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) anunció que comenzará, muy gradualmente, a retirar su apoyo a la economía. ¿De qué forma?

Actualmente compra u$s 120 mil millones mensuales entre bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. A partir de noviembre esa cifra irá cayendo a de a u$s 15 mil millones.

Este proceso es el que se conoce como tapering, una de las palabras que genera temor a muchos operadores de Wall Street.

Al mercado no le agrada que la Reserva Federal (Fed) sea menos laxa (dovish) y más contractiva (hawkish), lo cual podría asustar a los inversores y desatar un ajuste en las acciones.

Sin embargo, la autoridad monetaria norteamericana, por el momento, mantendrá la tasa de interés en el rango de 0 - 0,25%, por lo que parte del estímulo monetario seguirá vigente.

Empieza el tapering: la Fed reducirá la compra de bonos a partir de este mes

Cabe señalar que el rally actual en Wall Street estuvo sustentado en el respaldo de la Fed, la cual compró activos financieros a un ritmo sin precedentes, y que duplicó su hoja de balance y bajó las tasas de interés de referencia para calmar a los mercados en medio de la crisis de coronavirus y dar liquidez a los mercados.

De todas formas, el mercado de alguna manera especula con el inicio del Tapering hace tiempo.

Si se observa la dinámica de las tasas de los bonos del tesoro a 2, 10 y 30 años, los mismos vienen teniendo un comportamiento similar al evidenciado en el tapering llevado a cabo por la Fed en 2013, cuando se inicio el desarme de posiciones compradas desde el inicio de la crisis subprime de 2008 y 2009.

Es decir, de alguna manera el mercado se viene preparando para ello, al menos en el segmento del mercado de bonos, los cuales al subir su tasa de interés.

Los inversores han estado desarmando posiciones en dichos activos ante el temor de un inicio de desarme de posiciones de la Fed que pueda gatillar una caída mayor por las ventas de la Fed en tales activos o bien por la menor demanda ante la ausencia de la Reserva Federal en tal segmento de la curva.

Con la Fed reduciendo su presencia existe temor de que los activos pierdan momentum que habían alcanzado y desarrollado desde finales de marzo de 2020 hasta la actualidad.



Concretamente, un mercado sin la Fed presente en el mercado de bonos podría hacer subir la tasa de interés de los bonos del Tesoro, empujando a una corrección a los activos de renta fija global. Las acciones, por valuación y por contagio podrían verse arrastradas a una caída y una potencial toma de ganancias.

Tras las fuertes subas, las ganancias son abultadas y podría ser la oportunidad para que los inversores incrementen su cautela ante una posible toma de ganancias.

De todas formas, gran parte del impacto que puede llegar a tener el tapering viene siendo atenuado por cada reunión de la Fed: los funcionarios del banco central estadounidense venían hace varios meses dando indicios homeopáticos de que iba a comenzar un proceso de contracción monetaria, de manera tal que el impacto menor y ya esté descontado en los precios cuando arranque.

El mercado estadounidense lleva 12 años de alza. Resta ver qué va a pasar cuando se profundice el fin de la laxitud monetaria. Por el momento, el proceso de tapering va a ser gradual y recién se llegaría al fin de la compra de bonos el año que viene.

¿Cuándo sube la tasa? No hay precisiones al respecto, aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que no les temblará el pulso si se ven obligados a hacerlo. Sin embargo, aclaró que no cree que sea necesario por el momento.