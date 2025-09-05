Precio del dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este viernes 5 de septiembre
A cuánto cotiza el oficial hoy viernes 5 de septiembre, la cotización del dólar blue y cómo quedó la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial.
El dólar oficial hoy viernes 5 de septiembre cotiza a $ 1335 para la compra y $ 1375 para la venta. La divisa cortó el martes una racha alcista tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento".
La divisa acumuló durante la última semana una suba de $ 50 y el lunes llegó a tocar los $ 1390, su pico más alto desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril. Sin embargo, tras la intervención oficial la cotización volvió a caer.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicóen $ 1787,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
Por su parte, el dólar blue hoy viernes 5 de septiembre se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El paralelo volvió a subir el jueves tras haber cerrado el miércoles como la divisa más barata de todas. Ahora, el blue vuelve a acercarse al valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,72%). El paralelo cotiza $ 135 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
Tras el anuncio del Gobierno, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)a través de la venta de los dólares que el Tesoro tiene depositados en su cuenta.
Con los últimos movimientos, las arcas del regulador monetario se encuentran hoy en u$s 40.635 millones.
La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 5 de septiembre
El dólar oficial hoy viernes 5 de septiembre operó a $ 1375 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.340,000
|1.380,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.335,000
|1.375,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.315,000
|1.382,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.340,000
|1.380,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.347,000
|1.387,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.335,000
|1.385,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.340,000
|1.390,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.360,000
|1.395,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.
|1.335,000
|1.375,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.347,000
|1.378,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.340,000
|1.380,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.340,000
|1.385,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.335,000
|1.380,000
El Gobierno interviene el dólar: qué dice el FMI sobre la decisión de Caputo
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro comenzará a intervenir en el mercado libre de cambios "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". El Gobierno dice tener el aval del FMI.
La aclaración surge 5 días después de que comenzaran a circular estimaciones sobre los depósitos del Tesoro en el Banco Central que daban cuenta de una caída de los que son en dólares equivalente al aumento que habían registrado los depósitos en pesos.
