Precio del dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este viernes 5 de septiembre

El dólar oficial hoy viernes 5 de septiembre cotiza a $ 1335 para la compra y $ 1375 para la venta. La divisa cortó el martes una racha alcista tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento" .

La divisa acumuló durante la última semana una suba de $ 50 y el lunes llegó a tocar los $ 1390, su pico más alto desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril. Sin embargo, tras la intervención oficial la cotización volvió a caer.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicóen $ 1787,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy viernes 5 de septiembre se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El paralelo volvió a subir el jueves tras haber cerrado el miércoles como la divisa más barata de todas. Ahora, el blue vuelve a acercarse al valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,72%). El paralelo cotiza $ 135 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

Tras el anuncio del Gobierno, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)a través de la venta de los dólares que el Tesoro tiene depositados en su cuenta.

Con los últimos movimientos, las arcas del regulador monetario se encuentran hoy en u$s 40.635 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 5 de septiembre

El dólar oficial hoy viernes 5 de septiembre operó a $ 1375 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.340,000 1.380,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.335,000 1.375,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.315,000 1.382,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.340,000 1.380,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.347,000 1.387,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.335,000 1.385,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.340,000 1.390,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.360,000 1.395,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.335,000 1.375,000 BRUBANK S.A.U. 1.347,000 1.378,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.340,000 1.380,000 BANCO MACRO S.A. 1.340,000 1.385,000 BANCO PIANO S.A. 1.335,000 1.380,000

El Gobierno interviene el dólar: qué dice el FMI sobre la decisión de Caputo

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro comenzará a intervenir en el mercado libre de cambios "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". El Gobierno dice tener el aval del FMI.

La aclaración surge 5 días después de que comenzaran a circular estimaciones sobre los depósitos del Tesoro en el Banco Central que daban cuenta de una caída de los que son en dólares equivalente al aumento que habían registrado los depósitos en pesos.

