¿Por qué sube el dólar blue y cuál es su nuevo techo de cotización?

El dólar blue hoy martes 21 de marzo rompe un nuevo récord nominal de cotización y se vende a $ 395 en la City porteña , primer indicio de la "campaña de largada" que exterminará la divisa "en todas sus variantes", según alertó el economista de la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM) Gustavo Saraceni.

Para el asesor financiero, el horizonte a corto plazo se muestra rumbo a un ciclo alcista, traccionado por múltiples factores internos y externos que "terminando suman presión" .

"Arrancaron a moverse los dólares, en todas sus formas, tanto el blue como los financieros. El Banco Central tuvo que vender u$s 260 millones" , repasó Saraceni en redes sociales.

La entidad conducida por Miguel Ángel Pesce finalizó la ronda del lunes con un saldo vendedor de u$s 261 millones. Sumó así pérdidas por u$s 1132,5 millones en el mes y u$s 2222 millones en el año.

"Varias cosas no son nada alentadoras para tener en cuenta" , insistió el economista de la UNSaM.

¿Por qué sube el dólar blue hoy?

Para Gustavo Saraceni el trayecto alcista de dólar hoy en todas sus cotizaciones se ve impulsado por la suba de tasas de 300 puntos básicos que anunció días atrás el Banco Central y que resulta "nada" frente a un índice inflacionario que, en marzo "pueda llegar a ser igual o peor" al de febrero.

"Esto ya deja al Plazo Fijo frizado. Tal vez el UVA puede ser una opción en función de que paga inflación más un punto" , continuó.

Además, en el frente externo, este miércoles 22 la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) dará a conocer su resolución, sobre la posibilidad de elevar también la tasa de referencia o bien mantenerla.

"Entonces, es probable que haya también una presión adicional sobre el dólar esta semana" , anticipó el economista de la UNSaM.

Para Gustavo Saraceni, el dólar activó su campaña de largada

Por último, en relación a los bonos dolarizados (AL30 y GD30), Saraceni estimó que "van a empezar a encarar una marcha positiva" .

Mientras tanto, los dólares financieros continúan sostenidos y reacomodándose gradualmente al alza, un proceso que para Gustavo Ber del Estudio Ber, "podría acelerarse en los próximos meses ante la escasez de dólares por la sequía y una creciente búsqueda de cobertura".