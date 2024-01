Por qué se derrumbaron hasta 9% los bonos CER

Ya el viernes de la semana pasada, cuando había trascendido la intención oficial de realizar un canje de la deuda en pesos que vence en 2024, los bonos en CER inmediatamente mostraron una fuerte caída. Pero ayer, la tendencia se acentuó: hubo pérdidas de hasta 9% en los títulos que vencen en el 2025 y 2026. El contexto general tampoco ayudó dado que la suba del contado con liquidación y del dólar MEP y una brecha en torno al 44% alimenta dudas en la plaza cambiaria que terminan contagiando al resto del mercado.

¿Por qué la fuerte caída de la deuda CER? El canje de la deuda en pesos por los vencimientos del 2024 implica emitir nuevos papeles con vencimientos en el 2025, 2026 y 2027. Es de esperar que para que el canje tenga éxito, los principales tenedores de los bonos, los bancos y los fondos comunes de inversión, pedirán un premio o mejor rendimiento que el que ofrecen los papeles actualmente en circulación. La deuda CER actualmente en el mercado se ajustó a estas expectativas.

El TX24 próximo a vencer mostró retroceso de 4,45% pero el T3X4 perdió 8,13%, el T2X4 8,27% y el T4X4 8,24 por ciento. En los vencimientos más largos como el T2X5 la pérdida fue del 9,04%, en el TC25P de 3,87%, en el TX26 de 8,17% y en el TX28 de 8,84 por ciento. Los rendimientos subieron en sintonía con este descenso de precios y los rendimientos de los papeles que vencen en el 2025 siguen siendo negativos, pero ahora del 23%. Recuérdese que ese rendimiento negativo implica que comprando los papeles a los precios actuales sus tenedores reciben como retorno final la inflación acumulada menos esos 23 puntos porcentuales.

Las negociaciones con el FMI continuarán hasta el miércoles: qué es lo que traba la llegada de dólares



Pero todo está envuelto en un clima generalizado de cautela. El riesgo país que refleja la evolución de los bonos en dólares con legislación extranjera tuvo una suba de 2% a casi 2050 puntos. En esta ocasión desde Nueva York no llegaron noticias negativas dado que la tasa a 10 años en EE.UU. cedió levemente a 4,01% y hubo una suba de 0,2% en los bonos y los papeles de los mercados emergentes. La mala performance de la plaza local fue exclusivamente por motivos autóctonos.

El canje de la deuda más allá de la reacción del mercado es una operación que servirá para despejar vencimientos y reducir el rojo financiero del Tesoro en el 2024. Con el cepo actual, los bancos no tienen adónde canalizar sus excedentes de pesos y por ello se descuenta que participarán masivamente de este canje, una suerte de administración de pasivos del Tesoro.

En paralelo, ayer se conoció el dato de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires que en diciembre llegó al 21,1%, muy por debajo del 30% que se aguarda para el dato a nivel nacional que el INDEC informará este jueves a las 16.00.

Plan en etapas de Milei y Caputo: ¿preparan el terreno para dolarizar?



Eventualmente, algunos operadores, con la menor inflación esperada, se deshicieron de los bonos CER aunque esta conducta, no explica el fuerte derrumbe de los papeles. De hecho, la tendencia ya era claramente a la baja antes de la difusión del dato de la inflación porteña. Igualmente, en CABA pesan más los servicios en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que en la medición del INDEC, siendo los servicios los que tuvieron menor incremento en comparación con los bienes en general.

El tratamiento en el Congreso del proyecto de ley con fuertes reformas a la economía también mantiene en vilo a los operadores. La suerte de esa iniciativa también puede impulsar o acentuar retrocesos en los precios en general en el mercado. En definitiva, hoy predomina la prudencia en las decisiones de inversión con el "wait and see", o esperar y ver qué pasa antes de hacer apuestas de riesgo. No sorprende ya que de antemano se intuía, antes de las elecciones, que iba a primar el "ver para creer". Y es lo que está aconteciendo en la plaza financiera hoy.