Por qué las reservas netas del BCRA están cada vez más negativas

Entre el 31 de diciembre del año pasado y el 21 de enero de 2025, las reservas netas negativas pasaron de u$s 4500 millones a u$s 7500 millones. La explicación de ese aumento son los encajes bancarios, que subieron de u$s 12.000 millones a u$s 15.000 millones, según un informe de la consultora LCG.

Suman el swap de China en u$s 18.000 millones, el Bopreal en u$s 2000 millones, los seguros de depósitos de Sedesa en u$s 2000 millones y el REPO en u$s 1000 millones.

Caen depósitos en dólares: cuál es la contracara y hasta dónde bajarán

Galicia ya puso fecha para la fusión con el HSBC: cuándo será y qué cambiará

Caída en reservas

Las reservas brutas cayeron de la barrera de los u$s 30.000 millones, al descender de u$s 30.139 millones a u$s 29.837 millones a raíz de ventas del miércoles que se liquidaron este jueves y pagos varios. En cuanto a la intervención, fue neutra en compras y ventas del Banco Central.

Durante enero las reservas sintieron el impacto del pago de Globales y Bonares el 9 de enero por u$s 3400 millones. No obstante, una parte se mantuvo en depósitos dentro del sistema financiero, contando todavía como reservas vía encajes.

Carry trade

A su vez, la posición compradora en el MULC revierte el freno que sufrió hacia finales de diciembre por el desarme del carry por parte de algunos fondos, alcanzando u$s 1.514 millones versus los u$s 700 millones en diciembre.

Este desempeño sigue explicándose por las ventas del sector agropecuario, la liquidación de préstamos, que aumentaron u$s 798 millones en lo que va del mes, y las ONs colocadas en el mercado, según advierten desde LCG.

No obstante, aclaran que el BCRA elevó el grado de intervención en los mercados de dólares financiero buscando sostener paridades de los títulos.