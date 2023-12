Plazo fijo UVA: a partir de qué día conviene hacerlo para que pague más

Con la baja de la tasa de plazo fijo del 133% anual al 110% anual, muchos se vuelcan por los depósitos UVA, que son a un mínimo de 90 días, pero tienen la ventaja que se indexen de acuerdo a la inflación.

El tema es que pagan la inflación pasada. Tal como explica la analista Adriana Marinelli, "ahora está corriendo con el IPC de noviembre de 12,8%, mientras que la inflación actual corre al 30%. El 15 de enero se cargará el IPC de diciembre, quizás cercano al 30 por ciento".

Plazo fijo UVA

De todos modos, frente a la baja tasa de plazo fijo, el UVA de noviembre igual sigue conviniendo, ya que paga más que el depósito tradicional. Si el dólar se mantiene estable o sube menos que el 12,8% mensual, pasa a ser negocio, si se mide en moneda dura, para luego pasarse a billete y hacer un carry trade con la ganancia en dólares.

Hay quienes se quejan de que no encuentran la opción del depósito UVA dentro del Home Banking, ya que a los bancos no les conviene esta inversión, al no tener demanda por préstamos atados al IPC.

En la app

Por eso, los banqueros le pidieron al nuevo presidente del BCRA, Santiago Bausili, que desactive estos depósitos, pero les dijo que no. Entonces hay entidades que 'esconden' esta alternativa para sus usuarios. En ese caso, es clave ir a la app de la entidad y ahí sí se la suele encontrar más fácil.

De todos modos, la obligación de los bancos de ofrecer UVA aplica exclusivamente para personas humanas. Esa es la razón por la que hay apenas $ 300.000 millones de esas colocaciones, menos del 2% del stock de plazos fijos en pesos y menos del 1% del stock de depósitos en pesos del sistema.

Para inversores institucionales y corporativos hace años que los bancos no ofrecen este producto. Puesto en números: toda la industria de FCI tenía según últimos datos disponibles apenas $1600 millones de depósitos UVA, lo que no llega a ser ni el 0,1% del patrimonio de los fondos, según informa la consultora 1816.

Exentos

Darío Rajmilovich, socio de Expansion Holding, explica que los rendimientos de plazos fijos UVA están exentos para las personas humanas en el Impuesto a las Ganancias y los depósitos no cuentan en la base imponible en Bienes Personales.

"Dado que los intereses de los plazos fijos en dólares sí están gravados en Ganancias y que los títulos públicos que están exentos suelen ser de alto riesgo, los plazos fijos UVA son una alternativa eficiente desde el punto de vista tributario", sugiere.