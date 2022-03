Miguel Pesce sobre el acuerdo con el FMI: "No hay ningún pedido de reforma estructural ni de ajuste"

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, defendió el acuerdo alcanzado con el FMI al subrayar que no contempla "ningún pedido de reforma estructural ni de ajuste del gasto" .

En declaraciones radiales, el titular de la autoridad monetaria también reconoció que "la Argentina necesita acumular reservas", y planteó que la meta de acumulación de u$s 15.000 millones es "perfectamente alcanzable" .

Para Pesce, el acuerdo alcanzado con el FMI fue "el mejor que se podía lograr". Es que según argumentó, " el Gobierno consiguió que el programa que hay que ejecutar no represente un ajuste ni las llamadas reformas estructurales ".

Si bien destacó el acuerdo, el presidente del BCRA también marcó que el Gobierno continúa "empeñado en negociaciones con todos los países del mundo, en el marco del G20 y del propio FMI, para extender los plazos de pagos de este tipo de financiamiento y bajar las tasas de interés ".

"Es una pelea todavía no hemos logrado ganar, pero la seguimos dando a los foros que corresponde. Nosotros no íbamos a firmar algo que no íbamos a cumplir", subrayó en declaraciones a Radio 10.

Pesce también criticó el acuerdo firmado por el Gobierno de Mauricio Macri en 2018 , al que consideró como "imposible de pagarlo".

"La Argentina debe pagar este año u$s 18.000 millones y otros u$s 19.000 millones el año que viene. Fue un programa que el propio Fondo reconoció que estaba mal diseñado y ejecutado . Esos u$s 19.000 millones representan el 25% de todas las exportaciones que tuvimos el año pasado y el 30% que tuvimos en promedio en los últimos cinco años", detalló. Ante ese panorama, explicó que "necesitamos refinanciar estas obligaciones".

La mirada sobre las reservas

Por otra parte, el titular del BCRA reconoció que "la Argentina necesita acumular reservas" ya que "es un país altamente dolarizado, que necesita inversión".

"La acumulación de reservas ya estaba dentro de nuestros objetivos, antes del acuerdo con el FMI. Pero es difícil cuando uno tiene por delante dos vencimientos imposibles de cumplir", dijo.

Pese a ello, el presidente del Central se mostró confiado en que la Argentina pueda cumplir con la meta de acumulación de reservas fijada en el memorándum con el FMI. "La Argentina venía exportando alrededor de u$s 60.000 a u$s 64.000 millones en promedio en los últimos años, y el año pasado exportó u$s 77.000 millones. Creemos que esta dinámica pueda continuar en el futuro, por eso creemos que podemos alcanzar esta meta y necesitamos alcanzarla más allá del acuerdo con el FMI ", expresó. "Creemos que estos u$s 15.000 millones es (una meta) perfectamente alcanzable", agregó.

Pero para Pesce, también debe darse una inversión del sector privado. "En 2007, 2010 y 2011, la Argentina tuvo inversión extranjera directa (IED) por u$s 3500 millones, ahora estamos en u$s 700 millones. Por eso necesitamos este acuerdo para que el sector privado, que no se maneja con los mismos criterios de toma de decisiones que nosotros, vuelva a invertir".

Crawling y tasas

En otro de los puntos salientes de la entrevista, Pesce indicó que "la intención del BCRA es mantener un cambio real que favorezca las exportaciones" pero agregó que "de ninguna manera" convalidará un shock cambiario . "Ya ha demostrado los efectos que provoca: es más inflación y más pobreza", dijo.

"Hemos hecho política cambiaria en un país que enfrenta un precipicio de vencimiento de u$s 18.000 millones este año y otros u$s 19.000 millones el año siguiente. Es muy difícil porque todo el mundo se pregunta cómo van a pagar, qué van a hacer o si van a entrar en default con el FMI. Y esto ha sido aprovechado por especuladores internos y externos . Hemos tenido varios episodios, pero los pudimos sobrellevar", destacó.

Además, dijo que desde la autoridad monetaria "planteamos que para defender al ahorrista en pesos las tasas reales deben ser reales en pesos". Y en ese sentido dijo que "es un compromiso del Banco Central y por eso hemos subido la tasa de interés dos veces en este año".

Efectos del rally de los commodities

Por último, el presidente del Banco Central le restó importancia al impacto que pueda tener en las reservas la suba del precio de los commodities. "Nos juega en contra el precio del combustible hasta que podamos exportar los recursos de Vaca Muerta, pero nos juega a favor los precios de los granos. Es muy dinámica las variaciones de los precios relativos, pero la última cuenta que hemos sacado es que empatamos entre los efectos del aumento de los combustibles y de los granos ".