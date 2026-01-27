Confirmado por el Gobierno | Bloquean las cuentas bancarias y tarjetas de los contribuyentes que figuren en este listado.

La suba de tasas de interés en la previa de las elecciones de octubre aún sigue golpeando la capacidad de familias y empresas de tomar créditos al consumo, que cayeron en el cuarto trimestre de 2025.

Los bancos consideran que ese retroceso continuará en el inicio de este año. Las líneas más golpeadas son las de préstamos prendarios y las tarjetas de crédito, que exhiben retrocesos más contundentes.

Para que se revierta esa tendencia, en el mercado consideran que deberían bajar las tasas, disminuir la morosidad en las carteras de entidades bancarias y fintech, aumentar los plazos en prendarios, y que haya señales de estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo.

La última Encuesta de Condiciones Crediticias, cuyo relevamiento fue entre el 22 de diciembre y el 8 de enero, reveló que hubo en octubre, noviembre y diciembre “una restricción en todas las líneas a las familias (siendo de mayor intensidad en prendarios y en tarjetas)”.

“Para el primer trimestre de 2026 el conjunto de entidades financieras prevé un escenario de neutralidad en los estándares crediticios en los hipotecarios y en otros créditos al consumo (de -0,6% y de 0,7% respectivamente) y una restricción en prendarios y en tarjetas de -14,6% y -24,6%, respectivamente”, informó el Banco Central.

El Informe Monetario Mensual de diciembre también subrayó la caída de los préstamos al consumo: “Continuaron con la tendencia descendente iniciada en septiembre, registrando una contracción mensual de 0,6% sin estacionalidad en términos reales. La caída se explicó por la reducción en las financiaciones con tarjetas de crédito (-0,6%) y en los préstamos personales (-0,7%), a pesar de la baja en la tasa de interés de este tipo de financiación”.

Florencia Florentin, economista jefa de EPyCA Consultores, señala que “el principal factor que limita al crédito son las altas tasas de interés, que siguen sin bajar por la política monetaria contractiva” del Banco Central.

La morosidad, que en las familias trepó en noviembre al 8,8%, es otro de los factores que golpea a los créditos en tarjetas. “Para que se recuperen y haya nuevos créditos en tarjetas, tiene que haber mucha gestión sobre la morosidad. Hay que hacer gestiones para que esos clientes puedan volver a tomar nuevos créditos, Sino será complicado que la cartera pueda crecer”, afirmó, por su parte, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

“En créditos prendarios, para que haya una recuperación duradera tiene que haber una baja de tasas importante y otorgamiento de plazos de por lo menos 48 o 60 meses. Tiene que haber un horizonte financiero despejado por delante, donde no haya posibilidades de repunte de los costos financieros para los que otorgan los créditos”, agregó Barbero.

Cartera de crédito de Mercado Pago

Pese a esos datos, hay señales positivas en créditos de entidades no bancarias. Mercado Pago y BIND firmaron un acuerdo para la compra de cartera de crédito originada por la compañía fundada por Marcos Galperin por más de $ 150.000 millones.

La operación fue la primera de este tipo cerrada por Mercado Pago en Argentina y tiene como objetivo fortalecer el fondeo de la compañía para continuar expandiendo el acceso al crédito para PyMEs, emprendedores e individuos, en línea con su propósito de impulsar la inclusión financiera.

“Este primer programa de venta de cartera nos permite escalar nuestra capacidad de otorgamiento en el país. El interés de inversores en adquirir esta cartera es una señal clara de confianza en nuestro modelo y en la calidad del riesgo que originamos”, afirmó Facundo Cuppi, Director Senior de Mercado Pago.