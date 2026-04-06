PayJoy, fintech de créditos principalmente para adquirir teléfonos celulares, dio a conocer el nombramiento de Iván Canales –ex country manager de Nubank en México– como Chief Revenue Officer de esta startup de servicios financieros fundada en 2015 en San Francisco, California. Canales liderará la estrategia global de ingresos de la compañía, enfocándose en acelerar el crecimiento, profundizar la penetración en mercados existentes y expandirse a nuevas geografías. En agosto de 2025 Canales dejó el rol de director para México de Nu, el gigante brasileño. Durante su gestión, que inició en noviembre de 2022, lanzó el primer producto de la compañía en el país, escaló el negocio a más de 12 millones de clientes y contribuyó a la evolución de la empresa de una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a una de las instituciones financieras más relevantes en México. Antes de Nubank, Canales ocupó roles de liderazgo en BlackRock, Amazon Web Services, Credit Suisse y Merrill Lynch, con experiencia en fintech, infraestructura en la nube, gestión de activos y banca de inversión. Además, cuenta con un MBA de la Stanford Graduate School of Business y una licenciatura en Ciencias de la Computación por la Cornell University. El CEO de PayJoy, Doug Ricket, dijo en un comunicado que “Iván aporta una trayectoria comprobada escalando plataformas financieras de alto crecimiento en mercados complejos”. Agregó que su experiencia en el crecimiento de clientes y en el liderazgo de equipos de alto desempeño será clave para fortalecer su plataforma y expandir su presencia en mercados emergentes. Actualmente PayJoy opera en 9 países y ha financiado más de u$s 3.5 mil millones en préstamos a más de 19 millones de personas, según sus cifras. Por su parte, Canales aseguró que “PayJoy está haciendo algo poco común: construir un negocio rentable, impulsado por una misión, que amplía el acceso al crédito para personas que han quedado fuera del sistema financiero formal”, y se dijo entusiasmado por ayudar a PayJoy a construir la siguiente etapa de crecimiento.