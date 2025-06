MSCI mantiene a la Argentina como "stand alone": qué implica para las acciones y el riesgo país

Argentina no fue incluida en la lista de países con posibilidad de ser reclasificados a mercado de frontera o emergente dentro del índice que elabora Morgan Stanley Capital International (MSCI), por lo tanto, sigue como mercado "stand alone" , la categoría más baja. El martes se vio cierto entusiasmo alrededor de Equity local ante la expectativa de alguna noticia positiva al respecto, que al final no se concretó y ahora la gran duda es cómo afecta esto a los mercados y al riesgo país.

La decisión implica un revés para los activos financieros locales, ya que seguirán fuera del radar de los grandes fondos de inversión internacionales. "No habilita los u$s 2 billones a u$s 3 billones que implica pasar a mercado emergente (EEMM). Para eso habrá que esperar y tal vez el año próximo se tenga alguna novedad de clasificación", señalaron desde Invertir en Bolsa.

Y es que el efecto principal es que desalienta la llegada de capitales, aunque una fuente de la City alerta también que "el tema no es solo lo que no entra, sino también los capitales que van a salir porque habían entrado con la expectativa".

Fuerte impacto en el riesgo país

En esa línea, Elena Alonso, de Emerald Capital, considera que "la decisión de MSCI tiene un impacto muy importante en el mercado local y en el riesgo país porque queda excluida de los índices que utilizan los grandes fondos internacionales para definir sus inversiones".

Advierte que esto implica menor liquidez en las acciones y bonos locales, por lo que será más difícil colocar bonos para las empresas locales en el exterior. "Eso no significa que no vendrán más flujos de afuera, creo que si el país muestra mejores resultados y un camino claro, va a seguir habiendo apuestas", aclara.

No cambia mucho

En tanto, algunas voces esperan que no haya grandes cambios respecto de lo que venía en marcha, a menos que se produzcan novedades locales. "La verdad es que no creo que cambie mucho en cuanto a la dinámica que ya teníamos, puede haber un impacto inicial en acciones porque ayer levantó fuerte la renta variable a la espera de una posible recategorización. En cuanto a los bonos, no espero mayores novedades", dice a Mateo Reschini, Senior Research Analyst de Inviu.

Espera que el mercado siga en marcha como hasta ahora "e irá viendo las medidas que se tomen hasta el año que viene, que es cuando se hace la próxima recategorización y habrá que ver si Argentina entra esa vez".

El cepo, el principal motivo de MSCI

La decisión de Morgan Stanley de mantener la categoría se basa, según las advertencias que realizó al país en el informe previo a la reunión del martes en el hecho de que persisten restricciones cambiarias.

MSCI remarcó que aún pesan restricciones sobre inversores extranjeros, no obstante, reconoció que "tras la reciente financiación del FMI, se implementaron importantes reformas en Argentina durante abril de 2025".

El reporte difundido el 19 de junio destacó que el crawling peg fue reemplazado por un tipo de cambio flotante administrado, la eliminación de restricciones a la compra de dólares estadounidenses y la transferencia de fondos al exterior para las personas físicas residentes, así como el que las empresas ahora pueden repatriar los dividendos obtenidos a partir del 1 de enero de 2025. Sin embargo, señaló que "aún se mantienen varias restricciones para los inversores institucionales extranjeros.

Morgan Stanley considera que el cepo es aún un problema para la Argentina.

¿A qué restricciones se refiere MSCI si el Gobierno festejó hace apenas un mes y medio el fin del cepo? "En realidad, se liberó para personas humanas y parcialmente para empresas, hay una serie de restricciones que continúan", señala el analista bursátil Marcelo Bastante. Detalla que gran parte se desarmo al ir liberando las SIRAs de importaciones retenidas que quedaban del gobierno anterior, al inicio de la gestión, que eran como u$s 40.000 millones.

"Todavía no se levantó el cepo para empresas y la restricción cruzada entre MULC/CCL. Entiendo q algunas empresas con compliance internacional no pueden hacer operaciones por ello. Tampoco pueden remitir dividendos", señala Sebastián Menescardi, economista de Eco Go. Todo esto afecta a las empresas más grandes en general .

Así, el economista Federico Glustein afirma: "E l cepo sigue vigente, primero y principal, para inversores extranjeros institucionalizados, que son necesarios para el flujo de capitales. Además, los dividendos no girados antes de 2025 se sujetan a Bopreal, no están abiertos".

"Se habilitó para empresas la distribución de dividendos, pero para las utilidades generadas a partir de 2025. Para las de 2019 a 2024 se habilitó la emisión de un Bopreal. Porque el stock retenido de pasivos durante 6 años de cepo no se puede desarmar de 1 día para el otro", aclara Bastante.

Sumado a eso, continúa el dólar tarjeta y el sistema de flotación administrada tiene vicios de intervención indirecta, "lo que cuenta como una suerte de cepo", sanciona Glustein. Se refiere, por ejemplo a la intervención por unos u$s 2000 millones que el Banco Central (BCRA) realizó en mayo en el mercado de dólar futuro para controlar el tipo de cambio.

El entusiasmo no alcanzó: qué le falta a la Argentina

Desde el equipo de Research de Balanz comentan que "era poco probable que se incluyera en la lista de revisión y, si se incluía, tampoco implicaba mucho para el riesgo país". Así, pareciera que se trató de un exceso de entusiasmo por parte del mercado.

Y en este sentido, Juan Ignacio Alra, Portfolio Manager de one618, lo pone en términos que recuerdan a una famosa polarización que se popularizó en el último tiempo: expectativa vs. realidad.

"Que Argentina se mantenga en 'stand alone' muestra que, a veces, la euforia local no es suficiente para poder cambiar de calificación o entrar a índices internacionales", reflexiona. Y coincide en señalar que aún existen regulaciones y problemas en el mercado financiero que el Gobierno debe perfeccionar.

"Esto implica que aún queda mucho camino y trabajo para hacer. Parecía demasiado optimista entrar tan rápido, sobre todo por tantos problemas que tiene nuestro país en materia financiera, entre regulaciones, falta de competencia y a veces hasta profesionalismo", concluye Alra.