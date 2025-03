Mercados en alza: apuestan a más fondos frescos del FMI

Los bonos argentinos se recuperaron ante el inminente comunicado del FMI anunciado el acuerdo a nivel staff y la Carta de Intención de la Argentina. De los 780 puntos alcanzados el martes 4, el riesgo país retrocedió 12% con un cierre a 692 puntos el viernes.

La impresión de que el entendimiento llegaría con fondos frescos y por una cifra mayor a la prevista -¿u$s 20 mil millones?- alentó las compras de los papeles argentinos que pasaron a rendir ahora entre 11,5% y 12% anual en dólares.

Fuentes oficiales destacaron a El Cronista que "no es seguro que el acuerdo se anuncie esta semana".

Que el riesgo país se encuentro en torno a los 700 puntos significa que las dudas de inversores sobre la capacidad de pago de la Argentina siguen siendo elevadas.

Otras fuentes con acceso a la opinión del staff del FMI aseguraron que aún resta definir algunos puntos relacionados con el esquema cambiario y la intervención del BCRA en ese mercado.

El anuncio oficial del DNU a enviarse al Congreso alimentó las expectativas de una inminente señal desde Washington. Sobre el DNU, otra fuente allegada al presidente Milei aseguró a El Cronista que no se sabía "si se firma hoy domingo" (por ayer). Lo más probable es que esa norma contenga los lineamientos generales del entendimiento sin menciones especificas al nuevo esquema cambiario.

Agenda de vencimientos

La clave para mercados pasa también por cómo queda reprogramada los vencimientos de deuda con el FMI, que quedaron concentrados en base al acuerdo firmado por Alberto Fernández, entre 2026 y 2029.

Todo acuerdo con el FMI busca generar reformas de manera tal que los países recuperen acceso a los mercados voluntarios de deuda a tasas razonables

Este año la Argentina no afronta vencimientos de capital, lo que en definitiva hizo que el Gobierno no tuviera apuro en cerrar el nuevo programa. Pero, ¿y ahora? Que el riesgo país se encuentro en torno a los 700 puntos significa que las dudas de inversores sobre la capacidad de pago de la Argentina siguen siendo elevadas.

Por ello la necesidad de descomprimir de vencimientos de por lo menos los dos años y medio de gestión del actual gobierno e impulsar que el riesgo país vaya a testear los 500 puntos.





Todo acuerdo con el FMI busca generar reformas de manera tal que los países recuperen acceso a los mercados voluntarios de deuda a tasas razonables y que luego vayan cancelando con esos fondos la deuda con el propio FMI.

Show me the money

En lo que resta de la gestión Milei, en base al anterior acuerdo, vencen u$s 12000 millones a los que hay que sumar u$s 9000 millones en intereses. El informe del UBS sobre la Argentina de la semana pasada hablaba de un acuerdo por u$S 20.000 millones, que implicaba u$s 12 millones para atender esos vencimientos y u$s 8000 millones de fondos adicionales.

El UBS destacaba también que el 30% de esos fondos estarían disponibles este año tomando como ejemplo los programas recientes de Egipto del año pasado y el de la Argentina en 2022 donde el 20-30% de los fondos se pusieron a disposición al inicio del nuevo acuerdo.

Regla y excepción

La regla general en los acuerdos con el FMI es que se menciona todo el monto del programa, y si los fondos frescos son importantes, en la segunda oración del comunicado seguramente se lo explicite. La duración del mismo alcanzaría los 10 años pero seguramente los fondos frescos se devolverán en el transcurrir del programa.

El FMI no quiere terminar aumentando la exposición a la Argentina. Tampoco el propio Gobierno.

El viernes el INDEC da a conocer inflación de febrero. El miércoles se conoce dato de CABA. Todo impacta en mercados.

¿Y el dólar blend? Desde hace varios trimestres este invento de la gestión de Alberto Fernández tiene pedido de captura por parte del FMI. Si se lo elimina en el arranque de la cosecha de la soja sería una mala señal para la relación del Gobierno con el campo. El dólar blend hoy es de 1111 pesos (80% al oficial y 20% al CCL) y si se lo elimina y se pasan las exportaciones al oficial al 100% implica una pérdida del 4,2% para el sector.

