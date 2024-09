Billeteras y fintech podrán recibir dólares mientras nace una crisis con los bancos

En los próximos días, el directorio del BCRA podría dar salida a una nueva normativa que a un mismo tiempo le dará más aire al negocio de las fintech y las billeteras virtuales y también un empuje al blanqueo de capitales y a la exteriorización de dólares del colchón para asentar la recuperación de la economía.

Firmas del mercado que lidera Mercado Pago solicitaron poder habilitar CVU en dólares. Su pedido le serviría al Central para sumar reservas -brutas, no de las netas-, porque deberían constituirse encajes.

La idea que le presentaron al Central es aprovechar los dólares de los usuarios fintech tanto en el colchón como en cajas de seguridad, para que sean invertidos y traccionen la economía real.

Desde las asociaciones bancarias se adelantaron para evitar quedar off side y le pidieron por nota al BCRA una tasa de intercambio por este trabajo. Propusieron que sea del 0,09 por ciento.

Tarjetas de crédito: suben cupos para aprovechar 24 cuotas sin interés

En las estaciones ya instalan terminales para abonar con todos los medios de pago

Fintech

"Las fintech no tienen el canal para hacerlo, y todo el peso del contacto final con el cliente con ese dinero va a ser vía una cuenta bancaria. Tenemos un costo de logística, de gestión, de importar los dólares, por eso pedimos que se refleje en una tasa de intercambio".

"Hoy esto sólo se hace a nivel bursátil, cargado con el banco que está atrás, que en el caso de Mercado Pago es el Bind, Ualá tiene su propio banco, y la otra entidad que opera en esto es el Banco de Comercio", revela un banquero.

Resalta que la tasa de intercambio la va a pagar el banco que opera en el MAE por cuenta y orden de la fintech, por lo cual no lo paga el cliente. "Mirá, ellos la juegan de frescos, rápidos e innovadores y se quedan con el 100% de la comisión, mientras el 100% de los costos de disponibilizar esos dólares queda a cargo de los bancos. Tendremos cara, pero también hacemos los números y no somos tontos", se enojan los directivos de los bancos.

CVU en dólares

Si bien las fintech ya tienen cuentas en dólares, no son CVU en dólares, sino sólo cuentas comitentes siempre calzadas contra CBU en dólares.

"Con este cambio, sería una profundización de una situación compleja actual, o sea, seguir transaccionando en dólares en el MAE a cero costo para las fintech porque todos los costos de importación, logístico, seguridad, uso de tesorería y atención en caja lo asumimos los bancos", razonan en la City porteña.

Reservas del BCRA

Para el Banco Central, la clave reside en acumular reservas, en un contexto en el cual cerró la semana pasada con ventas por u$s 338 millones, con saldos negativos en cuatro de las últimas cinco ruedas. En lo que va del mes las ventas netas en el mercado oficial de cambios suman u$s 195 millones.



"El nuevo cronograma de pago de importaciones vigente a partir de agosto continúa incidiendo en el aumento de los pagos al exterior, lo que redunda en una caída de las reservas netas", advierten en Delphos Investment.

Panorama complejo

De esta manera, el gobierno enfrenta un panorama financiero con mejoras tanto en los dólares financieros como en el riego país, pero persisten algunas tensiones en el mercado de cambios oficial. Lo que quiere apuntar el equipo económico es a acumular depósitos en dólares, y esta medida de habilitar CVU en moneda extranjera va en esa dirección.

Los depósitos en divisas están creciendo en parte porque el blanqueo se está canalizando a la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA). Venían creciendo a un ritmo cercano a los u$s 150 millones diarios durante la semana anterior, pero el lunes y martes de la semana pasada, que son los últimos datos públicos, aumentaron u$s 197 millones y u$s 331 millones, respectivamente.