Más ventas de dólares: BCRA inició marzo en rojo y ya se desprendió de u$s 1100 millones en el año

El Banco Central inició marzo con otra venta de dólares de sus reservas. La entidad mantiene así su racha negativa en el mercado oficial de cambios, en medio de la fuerte caída de los ingresos de divisas por parte del sector agroexportador, lo que sigue afectando a las reservas internacionales.

La autoridad monetaria finalizó la jornada de este miércoles con un saldo negativo de alrededor de u$s 40 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Así, perdió gran parte del saldo a favor que obtuvo en las dos primeras ruedas de la semana y retomó la senda negativa.

La fragilidad monetaria repuntó hasta una zona de riesgo: ¿qué puede pasar ahora?





El resultado de hoy se suma a los casi u$s 900 millones que tuvo que vender el mes pasado, que fue el peor febrero de las últimas dos décadas en materia de intervención cambiaria para la entidad, por lo que las ventas netas acumuladas en lo que va del año superan los u$s 1100 millones.

Los operadores de PR Corredores de Cambio comentaron que los resultados para el Central en su intervención cambiaria "recrean un escenario en el que el factor a destacar es el bajo nivel de los ingresos genuinos de divisas, que en el primer trimestre del año complican los objetivos oficiales para recuperar reservas en forma sostenida".

Las reservas brutas, en tanto, sigue cediendo y ahora se encuentran por debajo de la barrera de los u$s 39.000 millones. Al cierre de la rueda de ayer, se ubicaban en u$s 38.716 millones tras el impacto de pagos de deuda, entre los que se encontraba uno de la provincia de Buenos Aires, por casi u$s 200 millones.

Por otro lado, la autoridad monetaria dispuso un incremento de 42 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que finalizó la jornada de este miércoles en $ 197,57. La suba se ubicó levemente por encima respecto a las de las ruedas previas, con las que febrero cerró con un avance de 5,43% mensual.