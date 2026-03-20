En una movida que refuerza la evolución de Macro en el negocio digital, anunció esta mañana que transacción que, vista desde el punto de vista de la entidad financiera, “complemente al reciente ingreso a Personal Pay con el 50% del paquete accionario” en enero de este año. “El banco adquirido permitirá que los clientes de Personal Pay accedan a servicios financieros, lo que ofrece la ventaja de contar con independencia comercial y operativa respecto de Banco Macro, junto con la agilidad que requiere un negocio fintech como Personal Pay", se informó en un comunicado. En principio, y a los efectos del negocio de la billetera digital, Banco Sáenz se mantendrá operando independientemente en función del negocio de Personal Pay. En un comunicado a los mercados, la entidad que preside Jorge Brito informó que “el día de la fecha, Banco Macro S.A. y Fintech Digital LLC han celebrado con Liliana Mónica Frávega, Facundo Frávega y Luciano González-Lobo un acuerdo de compraventa de acciones en virtud del cual los Compradores adquirirán, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, directa e indirectamente, la totalidad de las acciones representativas del 100% del capital social y de los derechos de voto de Banco Sáenz S.A." De acuerdo con lo informado, “el precio de compra (...) será el equivalente a: (i) un importe en pesos argentinos similar al patrimonio neto de Banco Sáenz S.A. que será determinado previo al cierre; más (ii) US$ 2.000.000 (dólares estadounidenses dos millones), sujeto a potenciales ajustes del precio que pudieran corresponder conforme al Acuerdo”. Fintech Digital LLC. es una de las sociedades holding que maneja David Martínez, principal accionista de Fintech Advisors, controlante de las sociedades de control de Telecom Argentina y Grupo Clarín, informaron fuentes del mercado. Banco Sáenz S.A. opera desde 1985 y su actividad principal estuvo centrada en la securitización de préstamo de consumo y servicios financieros. Recientemente, la operatoria del banco estaba muy reducida. A noviembre de 2025, el patrimonio neto de Banco Sáenz se ubicaba en $ 25.572 millones, equivalentes a unos u$s 17,5 millones, que se sumarían a la prima de u$s 2 millones pactada. “Como fue comunicado oportunamente, la sociedad con Telecom Argentina en Personal Pay, la billetera de Personal, ahora complementada con ésta adquisición que realiza el Banco, busca ampliar el ecosistema de servicios financieros mediante un nuevo modelo de negocio, con el objetivo de llegar a más argentinos con una oferta que combina la facilidad de uso de una billetera, con una oferta de servicios financieros ampliada, y con todo el respaldo de un banco líder", indicó Macro. El cierre de la operación está sujeto a la aprobación del Banco Central de la República Argentina. Hasta tanto, Banco Sáenz continuará operando como una entidad independiente. Por consiguiente, ésta adquisición no representa cambios para los clientes de Personal Pay en lo inmediato. Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, comentó: “Con esta operación, Banco Macro ratifica su compromiso con el país, su vocación de crecimiento y su posición de liderazgo en la innovación financiera, impulsando un modelo de negocio que fusiona la seguridad jurídica del sistema bancario con la flexibilidad y el dinamismo de los ecosistemas digitales” Juan Parma, CEO de Banco Macro, comentó que “complementa muy bien a nuestra reciente asociación en Personal Pay junto a Telecom Argentina, y representa un gran paso en la construcción de un modelo de negocio sin precedentes, que combina toda la facilidad de uso de una billetera digital, con el acceso ampliado a más servicios financieros para más argentinos, con el respaldo de un banco líder”. Por su parte, Martin Heine, CEO de Personal Pay, agregó: “Seguimos dando pasos en nuestro propósito, este nuevo hito acentúa la combinación de dos ecosistemas únicos en Argentina, el universo techno y la banca. Desde Personal Pay estamos cada vez más cerca de redefinir lo que significa “experiencia financiera” con soluciones rápidas, seguras y personalizadas.”