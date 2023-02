Reservas en jaque: la venta de dólares del Banco Central ya supera u$s 1000 millones en el año

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas a través del mercado oficial de cambios, en medio de la fuerte caída de los ingresos de divisas por parte del complejo agroexportador y en otra jornada de escaso volumen operado, con poco más de u$s 265 millones de contado.

La autoridad monetaria obtuvo este jueves un saldo negativo de alrededor de u$s 46 millones tras su intervención cambiaria y las ventas netas acumuladas en lo que va del mes crecieron a unos u$s 855 millones. De este modo, el rojo acumulado en lo que va del año asciende a más de u$s 1000 millones.

"El predominio de la demanda de dólares se mantiene con relativa firmeza desde el inicio del mes de febrero y, sin una adecuada contraparte de la oferta genuina, sigue forzando intervenciones oficiales para subsanar el faltante de divisas en el mercado", comentó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



NOTICIA EN DESAROLLO.