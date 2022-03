Pese al anuncio de acuerdo con el FMI, los bonos en dólares no repuntan

Los bonos argentinos en dólares cerraron con variaciones mixtas este jueves. Los títulos de deuda denominados en moneda extranjera terminaron la jornada con variaciones moderadas al alza y a la baja, a pesar de que el Gobierno confirmó el cierre de un nuevo acuerdo con del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mercado, por lo visto, no se muestra dispuesto a convalidar un rally ni a mostrar un entusiasmo desmedido antes de conocer la letra chica del acuerdo alcanzado con el organismo internacional.

Los bonos que rigen bajo legislación extranjera terminaron la rueda con subas de poco más de 0,22% en el tramo más corto de la curva y con bajas de hasta 0,25% en el medio. Así, el riesgo país cedió 14 puntos básicos y descendió a 1851 en la medición del JP Morgan.



En renta variable, el Merval avanzó 1,5% en pesos y los activos argentinos en Wall Street cerraron dispares . Las mayores subas de empresas locales en Nueva York fueron las de Cresud (8,5%) e Irsa Propiedades (6%), mientras las bajas fueron lideradas por el sector tecnológico, con Globant (-7%) y Mercado Libre (-3,9%).



El FMI ratificó el acuerdo con la Argentina y destacó sus objetivos centrales





"Tal como se esperaba, se trata de un acuerdo de Facilidades Extendidas para financiar los pagos del programa anterior. El esquema incluye diez revisiones trimestrales en un plazo de 2 años y medio , mientras que el periodo de repago de cada desembolso es de 10 años con pagos de capital que se distribuirán entre 2026 y 2034", detalló Portfolio Personal Inversiones.

En tanto, el mercado permanecerá atento a lo que suceda en los próximos días en el Congreso de la Nación. El Gobierno confirmó que envió el proyecto de ley sobre el nuevo acuerdo crediticio para ser tratado, por lo que ahora falta que logre ser aprobado por los legisladores en ambas Cámaras .

Wall Street en rojo y Se disparó el Trigo



Los mercados bursátiles externos continúan afectados por el conflicto geopolítico . La plaza estadounidense, que sigue muy de cerca este asunto, mostró cierta volatilidad a lo largo de la jornada de este jueves y finalizó con variaciones negativas en sus principales índices de referencia.

De esta manera, se registraron caídas en el Dow Jones (-0,32%), el S&P 500 (-0,51%) y el Nasdaq (-1,46%). En Europa, el índice Euro Stoxx 50 anotó un descenso de 2,36%. En Rusia, en tanto, los mercados bursátiles permanecieron fuera de operaciones .