Los bancos se despertaron, ¿efecto Leliq o señal de largada del trade electoral?

El mercado sospecha que podrían los activos locales podrían estar comenzando el trade electoral.

Aun sin demasiados fundamentos positivos, las acciones comienzan a recuperarse. Las acciones cerraron un año con fuertes ganancias, mientras que la deuda subió 50% desde los mínimos de julio.

Hay un dato clave detrás de esta especulación. Se despertaron los bancos y el detonante clave para ese rally provino de argumentos políticos fundamentales.

Rally de los bancos

El 7 de diciembre pasado, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) hizo su descargo público tras haber sido condenada a prisión por 6 años e inhabilitación perpetua a cargos públicos en el juicio por vialidad.

En su descargo existió un detalle que el mercado tomó nota. La actual vicepresidenta dijo que no se iba a presentar para las próximas elecciones como candidata a presidenta y que, una vez que termine su mandato "se iba a volver a su casa, tal como lo hizo en 2015".

De esta manera, CFK hizo un renunciamiento a su candidatura, lo cual acrecentó las chances de que este año veamos un cambio de signo político.

Así, el mercado reaccionó fuertemente al alza.

Lo llamativo es que, si bien en general las acciones ya venían operando al alza, el sector financiero se despertó ya que hasta antes de diciembre, los bancos no estaban subiendo, sino que lateralizaban o bajaban.

Desde que CFK anunció que no será candidata, las acciones del sector financiero son las que más subieron, cuando hasta antes de la noticia, eran las más retrasadas.

Las acciones de BBVA Argentina ganaron 39% desde entonces.

El resto de las acciones del sector también se dispararon, con Grupo Financiero Galicia subiendo 29,5%, mientras que Banco Macro y Grupo Supervielle rebotaron 24% cada una.

El resto de las acciones también subieron con fuerza aunque en realidad, aceleraron la tendencia alcista que ya venían teniendo.

Desde el anuncio del renunciamiento a la candidatura, las acciones de Vista, Cresud, Pampa, TGS, Edenor e YPF avanzaron entre 11% y 32%

Las fuertes ganancias a lo largo del año daban la sensación de que el mercado argentino podría estar ingresando en un mercado alcista.

Sin embargo, generalmente no se dan bull markets si los bancos no reaccionan.

Por lo tanto, la buena noticia es que el rally actual de los bancos fortalece la idea de un mercado alcista en el marco de un trade electoral.

Ignacio Sniechowski, head of research de Grupo IEB, sostuvo que tras el anuncio de CFK de no ser candidata en el 2023 se presenta para el ministro Massa una excelente oportunidad para consolidarse como candidato del oficialismo, hecho que el mercado toma como positivo.

"Si continúa con las políticas actuales, da cierta previsibilidad a la política monetaria y cambiaria que nuevamente beneficia especialmente al sector financiero. Podríamos llamarlo incipiente ingreso a un "trade electoral" ya que para entrar de lleno en el mismo creemos que debemos esperar a marzo, cuando comiencen las elecciones provinciales y comiencen a definirse los candidatos de la oposición", comentó el especialista.

Desde la mesa de trading de una importante Alic local afirman la hipótesis del trade electoral.

"El mercado en general ya viene subiendo desde mediados del año pasado y la tendencia se reafirmó sobre el cierre del 2022. En particular, la novedad de que CFK no será candidata le dio aire al mercado en general y a los bancos en especial. Creemos que las acciones del sector bancario se muestran atractivas y con chances de que el trade electoral se acreciente, favoreciendo en especial a los banco", dijeron desde la compañía.

En 2022 el S&P Merval cerró con ganancias del 40%, muy por encima de las pérdidas del 20% que dejaron los índices americanos.

A su vez, acciones como Vista, YPF y TGS dejaron ganancias de tres dígitos y casi todas las acciones cerraron con ganancias en 2022.

Por su parte, y mirando hacia adelante, los analistas de Inviu afirmaron que durante el año electoral que se viene, se espera que las expectativas de recambio político puedan dar algo más de recorrido.

Si bien advierten que habrá más volatilidad a causa de las elecciones, la expectativa política y las bajas valuaciones dejan espacio para mayores subas en la renta variable.

"El año 2023 será eleccionario, lo cual implica más volatilidad para los mercados locales. Un análisis superficial indicaría que el rally ya estaría alcanzado y que los papeles no tienen mucho más recorrido. Sin embargo, el nivel desde que parten esos rendimientos es muy dispar. Mientras que en las elecciones de 2015 el nivel del S&P Merval un año antes de las elecciones era de u$s 730, este año estamos cerca de u$s 550. En otra escala, en 2019 el valor del Merval un año antes era de u$s 850", dijeron

Según detallan desde Inviu este análisis daría un poco de margen de suba aun al índice gracias al estado de deprimidas valuaciones.

Otros factores detrás del rally

Si bien el factor electoral podría ser una de las variables más importantes, existieron otros factores que provocaron un rally en las acciones.

Los analistas del mercado remarcan que el rally de los bancos también fue provocado a partir del conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y Nación por la coparticipación.

El jefe de Gobierno porteño anuncio que, a partir del juicio ganado, procedería a bajar impuestos de ingresos brutos sobre las Leliq, algo que por ahora no pude llevar a cabo debido a la continuidad del conflicto legal

Sin embargo, y dado que son los bancos los tenedores de las Leliq, el mercado comenzó a especular con tal posibilidad, provocando un rally en las acciones.

Mauro Mazza, head de research de Bull Market Brokers explicó que aún no ve un trade electoral en los bancos y que el rally se dio con mayor fuerza desde el 19 de diciembre cuando se comenzó a especular con una baja de ingresos brutos para instrumentos financieros.

Según Mazza, esto genero el rally post rumores de que el fallo saldría el domingo 18 y a favor de la Ciudad, que se confirmó el 21 de diciembre pasado.

"Los $60.000 millones que se liberarían para los bancos, especialmente favoreciendo a los más expuestos como Galicia y BBVA Argentina, Hipotecario y en menor medida al Santander, generó el rally", dijo Mazza.

Sin embargo, aún no se efectivizó el giro de los fondos a la Ciudad, a la vez que el Gobierno Nacional redobló la apuesta confirmando que el pago seria con el bono TX31.

Finalmente, Sniechowski también agregó que el rally de las acciones bancarias en las últimas ruedas también se explica por una percepción de un mejor clima financiero.



"El mejor clima se evidencia en una reducción de la dinámica inflacionaria, en licitaciones que devolvieron el financiamiento neto positivo dando aire al Tesoro para los vencimientos de enero de 2023, el anuncio de un canje de deuda con vencimiento enero, febrero y marzo, baja en la dinámica de devaluación del tipo de cambio y tasas de interés reales. En este contexto el impacto en el S&P Merval fue positivo en especial para las acciones del sector bancario dada la exposición que este posee al sector público", dijo.