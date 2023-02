Los 5 consejos de inversión de Warren Buffett para ser exitoso

El histórico y exitoso inversor de Wall Street Warren Buffett acumuló a lo largo de su carrera una gran cantidad de conocimiento sobre cómo moverse en el mercado con las mejores prácticas para convertirse en un prestigioso operador.



Durante los últimos años, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway compartió en más de una ocasión sus consejos de inversión más destacados para lograr el éxito financiero, sobre todo en quienes se inician en el mundo del trading.

Los cinco mejores consejos de inversión de Warren BuffetT

El cuarto hombre más rico del mundo aseguró en más de una ocasión que "comprar acciones no es para todos". En una entrevista con la cadena CNN, el inversor explicó por qué algunas personas no deberían operar con acciones.

" Algunas personas no deberían comprar acciones en lo absoluto, porque se alteran demasiado con las fluctuaciones del precio. Si vas a hacer cosas estúpidas porque el precio de tu acción baja, no deberías tener una acción siquiera", afirmó el histórico "lobo" de Wall Street.



Y agregó: "Quiero decir, si compras tu casa a u$s 20.000 y alguien viene y te dice cosas como 'Te pagaré u$s 15', tú no la vendes porque su cotización es $ 15". Por ende, no es recomendable vender sólo porque bajó el precio del instrumento.

El segundo consejo de inversión tiene que ver con "Diversificar, diversificar, diversificar: "Lo mejor con las acciones es comprarlas consistentemente en el tiempo. Querés dividir el riesgo de las distintas compañías específicas en la que invertís, teniendo un grupo diversificado y diversificando en el tiempo, comprando este mes, el mes siguiente, el próximo año y el próximo año".

La diversificación implica no colocar todo el capital en una misma acción, sino en varios instrumentos y extensible en el tiempo. Esto además de que los inversionistas iniciales estén despreocupados de si compraron en el mejor o peor momento.

Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado, Buffett argumentó que "si ahorrás dinero podés comprar bonos, podés comprar una granja, podés comprar un edificio de apartamentos o podés comprar una parte de un negocio americano. Y si comprás un bono de 10 años hoy en día, estás pagando más de 40 veces las ganancias por algo cuyas ganancias no pueden crecer y si comparas eso con comprar acciones, buenos negocios no creo que haya comparación alguna".

Este consejo lo pronunció en 2017. Hoy en día, según los especialistas de la bolsa, las inversiones a diez años en Estados Unidos son consideradas como "las más seguras" dado que es poco probable que el país norteamericano "quiebre".

En cuando al ingreso en el mercado, el consejo es no esperar el "momento perfecto" para hacerlo: "Estarás cometiendo un terrible error si te estás quedando fuera de un juego que crees que va a ser muy bueno con el paso del tiempo, solo porque crees que podés elegir un mejor momento para entrar".

En este sentido, el histórico inversor se refiere a que adquirir una acción es "comprar un negocio" para tenerlo durante varios años.

Pensar a largo plazo

El último consejo para los principiantes y quienes desean llegar a ser como Buffett es "ser pacientes y pensar a largo plazo".