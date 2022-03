Los 5 consejos de George Soros para empezar un negocio y "comerse al mundo"

El millonario inversor y empresario húngaro-estadounidense de 91 años, George Soros , compartió a través de su nuevo libro "George Soros: A Life In Full", diferentes experiencias y enseñanzas que se tradujeron en consejos para quienes deseen incursionar en el emprendedurismo y los negocios personales.

Sobreviviente del Holocausto y Doctor en Filosofía de la Universidad de Londres, empezó a ser parte del mundo financiero en la década del 50, llegando consolidar mundialmente, años después, a la financiera de fondos Soros Fund Management y a la organización filántropa Open Society Foundations . Actualmente posee un patrimonio activo de más de u$s 8.000 millones.

LAS CINCO LECCIONES DE GEORGE SOROS PARA EMPRENDEDORES EMERGENTES

La recopilación de las enseñanzas del multimillonario y filántropo fue hecha por Alex Lázaro de Forbes, quien calificó al libro como "excelente" y una fuente "de enseñanzas relevantes para emprendedores, incluidos los fundadores de fintech".

1) BUSCAR OPORTUNIDADES EN EL MUNDO

Tener una visión cosmopolita y un "lente global" ante las políticas de todo el mundo se vuelve fundamental para encontrar oportunidades únicas. Invertir en otras partes del planeta sin tener las nociones típicas y los marcos en los que se estructura esa empresa puede hacer caer una inversión importante. A su vez, las mejores ideas pueden venir de cualquier lado y escalan en todas partes.

Analizar los negocios de manera internacional permite conectar los puntos y encontrar oportunidades subestimadas tanto en el país en el que uno está como también en el exterior.

2) APOSTAR FUERTE CUANDO SE ESTÁ CONVENCIDO Y SEA EL MOMENTO ADECUADO

Según cuenta, a medida que apostaba y refinaba sus métodos, Soros pasaba a carteras mucho más concentradas, a menudo ampliando su posición a través del apalancamiento .

Una de sus jugadas más arriesgadas fue cuando adoptó una posición rápida y potente apostando a la libra esterlina, con el fin de lograr la "máxima exposición del mercado" . Soros consolidó una posición de mercado diez veces superior al tamaño de su fondo y logró ganancias extraordinarias.

Así, Soros aconseja no limitarse a apostar cuando uno considera que es el momento adecuado, eso no implica actuar premeditadamente y sin analizar el panorama : hay que generar productos de prueba, entrevistar a los clientes, buscar cuál es la solución correcta. En esa línea, cuando estén convencidos de su idea y estén seguros que el momento es el ideal, deben ir a fondo y con fuerza.

3) UTILIZAR LOS BUCLES DE RETROALIMENTACIÓN A FAVOR DE UNO

Los mercados, como la mayoría de los aspectos de la vida, no tienen cambios lineales. Las startups en su mejor y en su peor momento deben hacerle frente a la reflexividad (relaciones circulares entre la causa y el efecto).

Para Soros, las burbujas en las compañías tienden a reforzarse a sí mismas cuando suben y también cuando bajan. Así, cuando se tiene ese entusiasmo, es importante que las startups y los negocios personales la utilicen a su favor para impulsar el crecimiento: eso contribuye a tener más capital, valoraciones más altas, lo que impulsa un mayor crecimiento de la firma .

4) APRENDER, INSPIRARSE Y LIDERAR A LAS MEJORES PERSONAS

Soros utilizó la idiosincrasia de la filantropía a lo largo de sus proyectos personales: el más famoso, Open Society Foundations, que se consolidó como uno de los proyectos de donaciones más relevantes del mundo. La generación de redes mediante lazos de solidaridad ayuda también al fomento de un listado de contactos que pueden llegar a ser necesarios para los intereses personales.

A su vez, creó oportunidades en las que los individuos además de interactuar con él, se pudieron conectar entre ellos y así tener nuevas asociaciones en una red que estaba en constante expansión. Es crucial que los emprendedores escuchen a su comunidad y se rodeen de las mejores personas en todo el mundo para así poder lograr sus objetivos.

5) TENER UN REALISMO ENTRE REALISMO Y ESPERANZA

Lázaro cuenta cómo le explicaron la filosofía de Soros: "Isaiah Berlin escribió una vez: 'La historia no tiene libreto'. La historia no es un canto a la libertad. Para Soros, no puedes ser un sobreviviente del Holocausto y contarte historias. Soros mantuvo un realismo frío y de ojos claros".