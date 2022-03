Liberan topes para operar dólar Bolsa y prevén más caída de la brecha

La brecha entre el dólar blue y el dólar oficial (mayorista) se redujo al 86% el viernes: ¿cuánto más puede bajar? Desde que el Gobierno avanzó en las negociaciones con el FMI, la presión sobre las diferentes vertientes del dólar se desinfló.

Dólar en caída desde enero

El dólar "contado con liquidación" pasó de alcanzar un máximo en torno a los $ 236 a fines de enero, cuando se temía un default con el FMI , a negociarse el viernes pasado en torno a los 201 pesos.

Este lunes rige la eliminación del tope para acceder a dólares a través de la Bolsa: desaparece el máximo semanal de 50.000 nominales para la operación de títulos, los que eran necesarios para acceder a la preciada moneda norteamericana.



El contado con liquidación pasó de negociarse a $ 236 a fines de enero a $ 201 el viernes pasado.

Fuentes del Banco Central aseguraron a El Cronista que la brecha seguirá disminuyendo, fundamentalmente por la caída de los dólares financieros y del dólar blue.

Es decir, apuestan a que el techo, es decir las distintas versiones del dólar en la Bolsa , siga bajando mientras que el piso, el oficial, suba lentamente al ritmo de la inflación.

Estrategia

En definitiva, Miguel Pesce apuesta ahora a que la brecha caerá más por nuevas bajas en los dólares financieros.

Lo que está claro es que en la gestión de Alberto Fernández de todas maneras la brecha no desaparecerá.

Las alertas sobre el efecto invierno en las importaciones son por la debilidad de las reservas aún con acuerdo del FMI.

Desde la consultora 1816 elaboraron un informe el viernes en el que destacaron que " la brecha cambiaria hoy es consecuencia principalmente del déficit fiscal, y salvo que la Argentina esté dispuesta a cerrar esa brecha por las malas , es decir devaluando el tipo de cambio oficial, la única forma de resolver el problema será ajustando fiscalmente".

HAY QUE PASAR EL INVIERNO

Pero hay un tema que desvela a los funcionarios del Banco Central: la importación de gas para abastecer la demanda en el próximo invierno.

Los precios tras la invasión de Rusia a Ucrania se dispararon en las diferentes cotizaciones existentes del gas licuado.

Los técnicos del BCRA siguen diariamente la evolución del precio del GNL entregado en puerto Corea-Japón y el entregado en Países Bajos. Los toman como referencia de los valores a los cuales tendría que pagar la Argentina en las próximas semanas.

El primero de ellos en 2020 se operó a 12,795 dólares por millón de BTU, a fines del 2021 a casi u$s 40 y ahora se mantiene en esos valores. Pero el segundo de ellos, se disparó desde u$s 4,92 en 2020, a u$s 21 en 2021 y el viernes se operó a u$s 63 dólares.

Las alertas en el BCRA tienen justificación: las reservas aún tras el acuerdo con el FMI no sobran.

Una muestra de ello es la resolución que tomó la entidad monetaria el jueves a última hora que conmovió a los importadores: habilitará el acceso al mercado de cambios por un valor determinado por el mínimo entre lo importado en 2021 más un 5% y lo importado en 2020 más un 70 por ciento.

Si desea importar más, deberá buscar financiamiento por la diferencia a un plazo mínimo de 180 días.

Deporte nacional

Mientras la brecha sea elevada, como la actual que se ubica en el 86%, seguirá el deporte nacional de varios jugadores de buscar acceder al dólar al tipo de cambio oficial (inventando o sobrefacturando importaciones) y quedarse con esa diferencia .

Todo indica que esa disciplina se mantendrá, como mínimo, hasta que se conozca cuál será el gobierno que surgirá en 2023, al término del mandato de Alberto Fernández.

La brecha vive.