El resultado electoral provocó una mejora en el nivel y en la forma en las curvas de bonos a tasa fija y CER. Los analistas siguen esperando más bajas de tasas, sobre todo tras el resultado electoral que dejó victorioso al Gobierno. Cuáles son los títulos en pesos que recomiendan y que son una oportunidad. La mejora que se ha visto en las curvas en pesos desde las elecciones es histórica. Antes de las elecciones, la curva en moneda local operaba con tasas de entre 5% y 6% efectiva mensual (TEM), en el tramo corto y cayó a niveles de entre 3% y 4% (TEM) en el tramo medio y largo de la curva. Es decir, eran tasas altas y una curva invertida, lo cual reflejaba un contexto de iliquidez en el mercado que hacia que las tasas cortas rindan mas que las mas largas. Es decir, era un reflejo de las condiciones monetarias rígidas que existía previo a las elecciones, sumado a la incertidumbre política y que generaba volatilidad en los activos. Luego de las elecciones, el mercado descomprimió con fuerza ya que las tasas colapsaron a niveles de entre 2,2% y 2% en todos los tramos de la curva. Es decir, la curva se desplazó a la baja con fuerza y se aplanó. Los analistas de Outlier destacaron que la dinámica en las curvas en pesos comprimió hasta casi bajar a la mitad las TEM cortas en la curva de LECAP/BONCAP y más aún en la CER. “El reversal de los bonos en pesos que se vio desde las elecciones pocas veces se ha visto. Ya casi ningún título de tasa fija nominal cotiza por encima del 2,5% TEM, ni ningún bono CER por encima de los dos dígitos. Otras tasas de la economía, como la de caución a un día y las bancarias, siguieron bajando como lo hicieron el resto de la semana”, comentaron desde Outlier. El optimismo en el mercado tras las elecciones tuvo un impacto positivo en la curva de bonos en pesos, provocando dicha compresión de tasas. Además, tras las elecciones se dio también un escenario de inyección de pesos, luego de que el tesoro haya renovado el 60% de los vencimientos en su ultima licitación, e inyectando más de $5 billones al mercado. Los analistas de PPI recordaron que tras la última licitación del Tesoro, el rollover fue de apenas 0,6x y liberó $4,49 billones, los depósitos de este en pesos se redujeron a $5,42 billones al viernes. Esta inyección de pesos contribuyó a ver una baja en las tasas de interés. “La liberación de pesos derivada de la subasta de la semana pasada ayudó a recomponer la liquidez del sistema financiero. Del total de $4,49 billones de baja de depósitos del Tesoro en BCRA, los bancos dejaron encajados $0,98 billones en su cuenta corriente en el BCRA para cumplir con el efectivo mínimo y $3,52 billones salieron del BCRA al sistema financiero, proveyendo mayor liquidez. Así, la tasa de caución ayer cerró en 18% TNA luego de oscilar entre 11% TNA y 160% TNA la semana pasada”, dijeron desde PPI. Los analistas de Delphos Investments explicaron que el mercado local se encuentra en pleno proceso post electoral, con tasas a la baja y estabilidad cambiaria. Además, resaltaron que la inyección de liquidez en el mercado esta contribuyendo a ver una baja en las tasas y mejoras en las curvas de bonos en pesos. “Entendemos que esta mayor inyección de pesos en una economía que había llegado a las elecciones altamente desmonetizada contribuyó a la compresión de las tasas en pesos, junto con recompras directas de entes públicos sobre estos instrumentos. En este marco, consideramos que, a medida que continúe la recomposición de la demanda de dinero, los instrumentos en pesos seguirán viéndose beneficiados”, dijeron. Los analistas de Balanz resaltaron la buena dinámica de la deuda en pesos desde las elecciones y que el mercado aleja los temores de una mayor nominalidad en la macro. “El contundente resultado electoral del 26 de octubre hizo que la probabilidad de devaluación futura asignada por el mercado caiga, por lo que todas las tasas en pesos comprimieron. El aplanamiento responde a que esa expectativa de devaluación se esperaba que fuera en el corto plazo, por lo que las tasas cortas eran las que más sufrían. Creemos que la parte larga puede seguir comprimiendo”, dijeron. Finalmente, y con una visión similar, desde el equipo de Asset Management de Adcap Grupo Financiero remarcan que el aplanamiento de la curva responde a un relajamiento en las condiciones financieras y siguen apostando a los bonos en pesos de mayor duration. “El Tesoro liberó pesos y ese aplanamiento forma parte del proceso de normalización de la curva. Ahora, de todas formas, ya se está empinando”, detallaron desde Adcap Grupo Financiero. El consenso del mercado antes de las elecciones era que, más allá del resultado de la contienda electoral, el equipo económico iba a proceder en la baja de tasas, intentando flexibilizar las condiciones financieras. El problema era que, si el resultado electoral iba en contra del gobierno, dicha posibilidad era menos probable ya que podría haberse dado un proceso de presión alcista, imposibilitando cualquier relajamiento monetario. Sin embargo, con el resultado favorable para el Gobierno, el equipo económico tiene mas grados de libertad, pudiendo empujar a las tasas a la baja, algo que el mercado de bonos en pesos debería incorporar. Los analistas de Research Mariva sostuvieron que esperan que el escenario de tasas en Argentina siga apuntando a la baja, tal como se viene evidenciando desde el domingo post electoral. “Consideramos que, con el riesgo político prácticamente disipado y la política monetaria encaminándose hacia la normalización, es probable que las tasas de interés nominales disminuyan drásticamente, impulsando la actividad económica tras varios meses de estancamiento”, indicaron. Desde Facimex Valores resaltaron esperan que la baja de tasas se mantenga, más aún tras el resultado electoral en el que el Gobierno obtuvo un muy buen resultado. “En las semanas previas a la elección sosteníamos que el programa económico debía inducir una compresión en las tasas reales por su impacto en la sostenibilidad de la deuda en pesos, la actividad económica y la morosidad del crédito a familias. Con el resultado electoral del domingo, estamos más convencidos de que se recalibrará la política monetaria para inducir esta baja de tasas y reducir su volatilidad”, estimaron. La mejora en los bonos en pesos no fue solo a tasa fija sino también en los bonos CER. Tras el resultado electoral se evidenció una fuerte compresión de tasas en pesos, tanto a tasa fija como en la tasa CER, es decir, ajustable por inflación. En el caso de la tasa CER, la curva pasó de niveles de 50% de tasa real en el tramo corto antes de las elecciones a niveles de 10% de tasa real post electoral. En el tramo medio y largo, operaba con tasas de 35% a 20% de tasa real antes de las elecciones, pasando a niveles de 10% actualmente. Es decir, la curva a tasa CER no solo se desplazó notablemente a la baja, sino que además, se normalizó, dejando de tener una pendiente extremadamente invertida para tener una curva plana. Con el actual escenario de tasas más bajas, el mercado vuelve a tomar una estrategia que se llevaba a cabo durante 2024, momento en el que el mercado mostraba un fuerte anclaje en las expectativas. A causa de las tasas bajas, los analistas e inversores comienzan a buscar valor en los tramos medios y largos de la curva, es decir, se revive la estrategia de alargar duration en las colocaciones en moneda local. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, resaltó que dado el nivel de tasas de interés en pesos, parece atractivo extender algo de duration aun pese al rally post electoral, pensando en la normalización de cuestiones monetarias que redundarían en cierto relajamiento de las condiciones de liquidez. Por ello, Franco remarca que, quien es constructivo en materia de relajamiento monetario y liquidez, debería apostar por papeles de duración mayor como Lecaps con vencimiento en el segundo semestre de 2026 en adelante. En tanto, pasando a CER, Franco también ve atractivo la estrategia de alargamiento de duration. “Las tasas reales siguen algo elevadas pensando en una economía que podría normalizarse a mediano plazo, y que el estirar duration también tendría valor en este caso, con el agregado de que la protección contra inflación a estos breakevens luce atractiva. Mirando las curvas, vemos que en la previa al anuncio del acuerdo con FMI en abril, las curva CER estaba por debajo del nivel actual”, sostuvo. En cuanto a las inversiones, desde Adcap Grupo Financiero ven valor en los bonos en pesos a mediano plazo, aunque con cierta cautela de corto. “No estamos incorporando tasa fija a las carteras porque aún la vemos cara, y solo tenemos TAMAR y CER que por ahora nos parece más atractiva. Por otro lado, estamos extendiendo duration en la cartera, sobre todo en bonos soberanos”, dijeron. Por su parte, desde Research Mariva agregaron que la reafirmación de las bandas cambiarias por parte del Ministro Luis Caputo, junto con las expectativas de una fuerte caída de las tasas de interés, podría reactivar la demanda de posiciones de carry trade. Por lo tanto, ven potencial alcista en los títulos en pesos, sobretodo los de mayor plazo. “Actualmente, observamos un mayor valor en la curva CER, particularmente en los segmentos de mediano y largo plazo. El bono TZXD7 ofrece actualmente un rendimiento del 10%. A corto plazo, creemos que si las curvas se normalizan, su rendimiento podría converger hacia el 8,5%, nivel promedio que este bono registró a principios de año antes del desmantelamiento de los LEFI”, dijeron. Finalmente, y en cuanto al posicionamiento, desde Facimex Valores consideran que luce conveniente alargar duration en Boncer e instrumentos a tasa fija. “Con el aplanamiento de la curva CER en zona de 9% a 10%, asignamos un porcentaje de la cartera en Boncer el tramo medio y largo, donde destacamos al Boncer de diciembre de 2026 (TZXD6) en CER+9,5% y el Discount (DICP) en CER+9,7%, ambos en niveles atractivos”, sostuvieron. Adicionalmente, dentro del posicionamiento en pesos, desde Facimex Valores complementan la cartera restante con Boncap largos. “Destacamos al Boncap de junio de 2026 en 31,6% TEA y 2,3% TEM y al nuevo Boncap de abril de 2027 (T30A7) La exposición a Boncap largos permitirá capturar cualquier compresión adicional en las tasas reales o en los break-evens de inflación”, indicaron.