Las reservas cayeron debajo de u$s 30.000 millones después de perder casi u$s 2000 millones

Las reservas del Banco Central cayeron este lunes casi u$s 2000 millones. La variación captó la atención del mercado, aunque fuentes del equipo económico aseguran que se trata de "movimientos habituales de fin de mes", que debería acomodarse nuevamente en el inicio del mes siguiente.

Es decir, según las fuentes, el primer día hábil de enero las reservas brutas deberían registrar una fuerte recuperación, tal como ocurrió en los últimos meses, generado por los movimientos de los encajes bancarios.

Con el desplome de este lunes, de u$s 1917 millones respecto al cierre del viernes, las reservas internacionales brutas del Banco Central perforaron la barrera psicológica de los u$s 30.000 millones y finalizaron la jornada en u$s 29.607 millones.

La fuerte caída de las reservas se dio a pesar del saldo positivo que registró la entidad. La autoridad monetaria compró u$s 32 millones en el mercado oficial de cambios y en diciembre acumuló un resultado positivo de u$s 904 millones. En el año, acumuló compras netas por u$s 21.608 millones.