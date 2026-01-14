El impacto de las elecciones en Estados Unidos en los mercados europeos. (Foto: archivo).

Inició la temporada de balances en Wall Street: qué espera el mercado y qué acciones recomienda

La volatilidad se disparó a 17 puntos, su mayor valor desde noviembre.

En lo que va de la semana, las acciones en Wall Street operan a la baja, con una merma de 1,4% en el Nasdaq, 0,5% en el S&P500 y 0,2% en el S&P500.

Los bancos son los más golpeados, luego de balances que no convencen a los inversores.

Caen las acciones

El inicio de la temporada de balances trajo dudas al mercado, por lo que las acciones operaron a la baja, con su mayor caída diaria del año.

Los principales índices de Wall Street cayeron por segundo día consecutivo el miércoles, con una merma de 0,5% en el Dow Jones, de 0,98% en S&P500 y de 1,6% en el Nasdaq.

Se destacaron las bajas en las acciones bancarias tras los resultados dispares de Bank of America, Wells Fargo y Citigroup.

Las acciones de Wells Fargo cayeron un 5,6 % tras no cumplir con las expectativas de ganancias del cuarto trimestre.

Bank of America y Citigroup cayeron a pesar de que sus resultados superaron las estimaciones de consenso, ya que los operadores no los consideraron lo suficientemente sólidos como para seguir respaldando un mercado que cotiza cerca de máximos históricos.

Esto se suma a sus pérdidas de la semana tras el llamado del presidente Donald Trump a reformar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que realizó el viernes.

Las acciones de Bank of America han bajado aproximadamente un 7% en lo que va de semana, mientras que Citigroup y Wells Fargo han caído alrededor de un 8%.

El índice bancario S&P 500 (SPXBK) se desplomó un 2,5% el miércoles, alcanzando su mínimo en cinco semanas, profundizando las pérdidas esta semana debido a la preocupación por la propuesta de un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito que, según advirtieron los ejecutivos de JPMorgan, podría presionar a los consumidores y reducir la rentabilidad del sector financiero.

El sector financiero cayó 0,6%, volviendo a valores de mediados de diciembre pasado.

Más volatilidad, ataque a la Fed y la geopolítica

En paralelo, los ataques de Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, continuaron el martes en medio de la creciente preocupación por la independencia del banco central, mientras el Departamento de Justicia lleva a cabo una investigación criminal sobre el líder de la Fed.

Desde entonces, los banqueros centrales mundiales han salido en defensa de Powell en respuesta al inicio de la investigación.

La volatilidad se disparó a 17 puntos, su mayor valor desde noviembre.

Esta mayor tensión proviene también del escenario global y de mayores tensiones geopolíticas, con el petróleo subiendo por quinto día consecutivo ante el temor a interrupciones del suministro como resultado de los disturbios civiles en Irán, uno de los principales miembros de la OPEP, y las crecientes tensiones entre ese país y Estados Unidos.

El presidente Donald Trump canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes el martes y dijo a los manifestantes que “la ayuda está en camino”. Los precios del crudo subieron más del 2% ese día y subieron alrededor del 1% el miércoles.

El miércoles también se celebrarán conversaciones cruciales entre la administración Trump y funcionarios groenlandeses y daneses, mientras Trump presiona para que Estados Unidos controle Groenlandia. El presidente se mantuvo firme en su postura antes de la reunión, considerando “inaceptable” cualquier cosa que no sea la incorporación de Groenlandia a Estados Unidos.

“Estados Unidos necesita Groenlandia para fines de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos”, declaró en una publicación en Truth Social.

La atención en aranceles

Otro foco de incertidumbre y volatilidad en los mercados tiene que ver con la parte legal en EEUU.

El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos volvió a fallar sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, lo que prolonga la incertidumbre sobre un importante problema económico.

Desafiando las expectativas de un fallo, el alto tribunal concluyó la sesión del miércoles por la mañana sin decidir si Trump podría usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los aranceles.

El fallo tendrá consecuencias para los balances corporativos, la situación fiscal del país y la futura capacidad de los presidentes para usar aranceles para abordar los desequilibrios comerciales percibidos.

Desde que Trump anunció los aranceles en abril de 2025, el déficit comercial de Estados Unidos ha alcanzado su nivel más bajo desde 2009.

Trump y otros funcionarios de la administración han dicho que están listos con otras soluciones legales para implementar los aranceles establecidos. Sin embargo, no está claro si Estados Unidos tendría que reembolsar a los importadores que ya han pagado los aranceles.

Sigue la temporada de balances

Tras los balances de los bancos los primeros días de esta semana, el mercado sigue atento a los balances que se están por publicar en Wall Street.

El jueves a la mañana le tocará a Morgan Stanley, Goldman Sachs y BlackRock, entre los más importantes, cerrando la semana con PNC, State Street y M&T Bank.

El mercado estará atento a las ganancias esperadas por las grandes compañías en Wall Street, luego de un 2025 con beneficios elevados y por encima de lo que había proyectado el mercado.

Se espera que las acciones que forman parte del S&P500 informen un crecimiento interanual de los ingresos del 7,7 % para el cuarto trimestre de 2025, según FactSet.

Esto estaría por encima de la estimación del 6,5 % al 30 de septiembre.

El sector que registraría un crecimiento mayor en sus ingresos son el tecnológico, con un 18% de aumento, seguido por servicios a la comunicación, el de salud y el financiero, con aumentos del 8% al 10,2%.

Por otro lado, se espera que las acciones que forman parte del S&P500 informen un crecimiento de sus ganancias interanual del 8,3 % para el cuarto trimestre de 2025, lo que está por encima de la estimación del 7,2 % al 30 de septiembre.

El sector tecnológico es el que evidenciaría un crecimiento mayor en sus ganancias, saltando casi un 26%, seguido por el de materiales, con una suba en sus ganancias del 9% interanual.

Debajo del S&P500 se encuentran sectores como el financiero, que reportaría un incremento en sus ganancias del 6,4%, servicios a la comunicación (6,1%), servicios (4,7%), real estate (2,4%), consumo (0,7%) y salud (0,2%).

Entre los sectores que se esperan menores ganancias se encuentran el industrial, con una merma de 0,5% interanual en el ultimo trimestre de 2025, junto con energía (-1,7%) y consumo discrecional (-3,5%).

Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, resaltó que acaba de comenzar una nueva temporada de balances en Estados Unidos y el tono, a priori, es constructivo.

“El mercado llega con expectativas exigentes, pero con fundamentos que siguen acompañando: crecimiento económico firme, consumo resiliente y un escenario de tasas que, aunque altas, ya no representan un shock adicional para las valuaciones”, indicó.

Por lo tanto, para la presente temporada de balances, Waitzel señaló que espera resultados sólidos, especialmente en el sector tecnológico.

“Las compañías tecnológicas siguen mostrando capacidad para sostener márgenes, crecer en ingresos y capitalizar las inversiones realizadas en los últimos años, en particular en eficiencia operativa e inteligencia artificial”, afirmó.

Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach, afirmó que en esta temporada de balances será importante analizar las expectativas y las proyecciones de los CEO y CFO de las compañías.

“Tenemos un cuarto trimestre en cuanto a economía americana con datos mixtos, las estimaciones de crecimiento económico dan una aceleración en EEUU y cuando nos metemos en el mercado laboral o lo que está pasando con la inflación, algunas señales que a veces pueden ser tomadas no tan buenas y otras más positivas”, dijo.

Por otro lado, agregó que, en lo que respecta a las empresas, entramos con una expectativa de unas ganancias por acción de alrededor del 8%.

“Es un número muy sano y se marcaría otro trimestre más de crecimiento en el mismo.

Toma de ganancias y altas valuaciones

La temporada de balances llega luego de un gran 2025 para el mercado bursátil estadounidense, el cual finalizó el año pasado con su tercer año consecutivo con ganancias porcentuales de dos dígitos y los índices operan cerca de sus máximos históricos.

Las valuaciones en el mercado americano siguen siendo elevadas, con lo cual, la temporada de balances actual llega con altas valuaciones en las acciones.

El ratio Price Earnings (P/E), típico índice para valuar compañías en Wall Street, llegó a cotizar en su valor más alto desde 2020 y apenas retrocedió desde dichos picos.

Actualmente, el S&P500 cotiza a 22 veces ganancias, apenas debajo de 23 veces ganancias que llegó a cotizar a mitad de noviembre.

Sin embargo, incluso a pesar de la baja reciente, el índice cotiza en su valor más alto desde 2020 y 2021, haciendo que el mercado cotice con valuaciones elevadas.

De hecho, cuando se compara el actual nivel de valuación del índice, el mismo se ubica lejos de su promedio de 5 años de 20 veces ganancias y más lejos aún de su promedio de 10 años de 18,5 veces ganancias, según datos de FactSet.

De igual manera, el índice Nasdaq 100 alcanza un múltiplo de 28 veces ganancias, por encima de los vistos en 2022 que operaba en 19 veces ganancias.

Dicho esto, se confirma que las valuaciones en el mercado son elevadas, lo cual crecen los riesgos de ver algún retroceso en algún momento.

Lisandro Meroi, Research Analyst de TSA Bursátil, consideró que, de cara a 2026 el panorama continúa siendo positivo para las acciones estadounidenses.

“El escenario positivo se ve reflejado en precios objetivos para el S&P 500 que hoy apuntan a una suba cercana a +10%, pudiendo extenderse a +13% o +17% en casos más optimistas respecto al curso de la economía y la performance corporativa”, afirmó Meroi.

En este sentido, agregó que los analistas se inclinan por mantener un view favorable sobre los balances de las empresas, aunque este es un punto al que se debe prestar atención.

“Aquí es donde entra la discusión de “productividad vs burbuja” ligada al universo de inteligencia artificial, donde habrá que monitorear si las inversiones realmente justifican las valuaciones actuales. De todas formas, todavía hay lugar para posicionamientos en renta variable, siendo selectivos entre papeles específicos, balanceando los portfolios entre tecnológicas y sectores mas defensivos”, detalló Meroi.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía, indicó que las perspectivas para las acciones en EEUU para el año que viene son optimistas.

“Esperamos un buen año de la mano de una economía que se espera que siga siendo el motor del crecimiento global, con el boom de IA impulsando el gasto de capital y el rápido incremento de las ganancias corporativas. A pesar de las preocupaciones sobre una potencial burbuja y valuaciones excesivas, el panorama para las compañías de IA sigue siendo favorable debido a la aceleración del gasto de gobiernos y corporaciones para adoptar las nuevas tecnologías”, afirmó Ortiz Villafañe.

En relación a las acciones a seleccionar, Ortiz Villafañe indicó que para un inversor local que quiera diversificar internacionalmente, se puede ganar exposición fácilmente con CEDEARs.

“En particular, los ETF de índices de acciones estadounidenses son herramientas simples y efectivas para construir una posición diversificada, pudiéndose optar por índices con diferentes niveles de exposición al sector tecnológico: en orden descendente QQQ (Nasdaq-100), SPY (S&P 500) y DIA (Dow Jones Industrial Average)”, sostuvo Ortiz Villafañe.

Álvarez considera que 2026 será un año que tiene un contexto favorable para las inversiones en acciones en Estados Unidos.

“Transitamos un año con expectativas de baja en la tasa de la política monetaria, y por el lado de la política fiscal, se espera que sea expansiva . Además, se estima que las empresas continúen su ciclo de inversiones en todo lo que es inteligencia artificial. Creemos que es importante tener un mix en cuanto a sectores diversificando, clave esto, pero algunos nombres particulares que nos gustan, Alphabet y Amazon”, detalló el CEO de Fincoach.