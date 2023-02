La venta de dólares de reservas se detuvo, pero en el mes acumula más de u$s 900 millones

El Banco Central frenó la racha de ventas de dólares de sus reservas. Por segunda jornada consecutiva, la entidad obtuvo un leve monto a favor tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en otra sesión en la que se operó una suma muy acotada de contado, de poco más de u$s 244 millones.

El BCRA ya compró deuda en pesos por $ 40.000 millones en el mes: qué efectos tendrá



La autoridad monetaria terminó la rueda de este jueves con un saldo positivo de alrededor de u$s 4 millones, que se suman a los u$s 3 millones que compró ayer. De este modo, recortó a aproximadamente u$s 910 millones las ventas netas acumuladas en lo que va del mes.

No sirve el plazo fijo: esta es la alternativa para ganar más a partir de marzo





A pesar de esta pausa en las ventas de reservas, el resultado acumulado en febrero supera ampliamente al rojo de u$s 192 millones que obtuvo la entidad durante el mes anterior y al saldo negativo de u$s 187 millones que registró durante febrero del año pasado.



El saldo de este mes se explica por un menor ingreso de dólares por parte de los agroexportadores, como consecuencia de la sequía que afecta al sector y al adelantamiento de liquidaciones que realizaron durante diciembre para aprovechar la cotización que obtenían a través del programa del "dólar soja II".

Las reservas brutas, en tanto, se mantienen por debajo del umbral de los u$s 40.000 millones. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias se ubicaban en u$s 39.258 millones, según estimó el Central de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.

Por otro lado, la autoridad monetaria dispuso un incremento de 36 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que terminó la jornada de este jueves en $ 195,31, con lo cual mantuvo el ritmo de devaluación diaria, mientras el minorista avanzó a $ 202,47 en el promedio de la entidades financieras.