Carlos Melconian habló sobre "el veranito cambiario" y la necesidad de salir del cepo cambiario , aunque no a cualquier costo, y planteó que la economía argentina está atrapada en una especie de círculo vicioso que combina la falta de estabilidad monetaria, la alta inflación y la dependencia del dólar.

"Cuando al cabo de un tiempo de un programa exitoso, donde tenés resuelto la institucionalidad a largo plazo, tener una moneda fuerte es bueno", dijo Melconian poniendo como ejemplo el caso de Uruguay y de Chile, ante la pregunta de si el "veranito cambiario" es "bueno o malo".

"Argentina tiene en su cabeza bimonetaria un nexo con el dólar que de la misma manera que hay que entrar en la filosofía y cultura del equilibrio del fisco, algún día va a haber que entrar en la cultura y filosofía de olvidarse del dólar , respetando como era nuestra propuesta, lo que la sociedad argentina decidió, no un presidente ni un ministro: la bimonetariedad", advirtió.

"El tema central de todo esto es que acá hay cepo, no por culpa de este gobierno, sino porque lo heredó del anterior, pero este gobierno no hizo ni un ápice para moverlo ", criticó en una entrevista con Urbana Play.

La tajante advertencia de Melconian por el cepo: "Libertad para comprar dólar y viajar a Miami a $ 1200 no puede haber"

El economista propone salir del cepo, pero se diferencia de sus colegas y algunos "loquitos", según definió, que quieren liberalizar todo. La idea es que, en un contexto de estabilización económica y reducción de la brecha cambiaria, el cepo ya no sea necesario.

" El cepo como lo heredó Milei no puede continuar , porque está trabado, pero hay partes del cepo que a esta altura, sin reservas, no pueden cambiarse. Por ejemplo, libertad en el cepo para que la gente compre dólares y viaje a Miami a $ 1200 no puede haber. Y tenemos que ver cómo sigue el ritmo de devalución cambiaria de 2 por ciento mensual", advirtió.



La solución, para Melconian, es un esquema de salida ordenada , similar a lo que hicieron en Uruguay y Chile en el pasado, donde la flexibilidad cambiaria permitía ajustarse a las fluctuaciones internacionales sin generar crisis internas.

En este sentido, resaltó que para poder salir del cepo de manera definitiva, Argentina deberá lograr una estabilización macroeconómica, lo que incluye un acuerdo sólido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar los pagos de la deuda, así como generar confianza en los mercados internacionales.



Al mismo tiempo, el país necesita generar políticas fiscales que reduzcan el déficit de manera sostenible, y fomentar la inversión en sectores clave como Vaca Muerta y el agro.

En su visión, un programa económico exitoso a largo plazo debería apuntar a fortalecer el peso argentino, de modo que la gente y las empresas puedan operar localmente sin recurrir al dólar. Esto, sin embargo, solo será posible si se logra reducir la inflación a niveles de un dígito y se genera un marco de previsibilidad que permita a los inversores planificar a largo plazo.