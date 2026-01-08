La nueva bomba del Gurú del Blue a los ahorristas: “El 2026 va a ser un año de...”

El especialista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, analizó las últimas medidas del Gobierno y el préstamo de u$s 3000 millones que consiguió el Banco Central (BCRA) para evitar un default.

El “Gurú” salió al cruce de las críticas a la política de endeudamiento del gobierno y explicó por qué la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, de renovar vencimientos no implica un aumento del stock de deuda del país.

“Lo que está haciendo Caputo es pedir crédito para pagar la amortización del crédito, para pagar el capital del crédito, pero los intereses los cancela”, explicó Di Stefano en declaraciones a Radio Mitre.

“Es como si te compraste un auto, debías u$s 20.000, los intereses eran u$s 2.000, pagaste los 2.000 de interés, hoy tenés el auto y debés los 20.000 dólares”, graficó.

El especialista destacó que la clave está en medir la deuda en relación al PBI. “Entre 2025 y hoy, el PBI creció el 4%. ¿Qué debés? Lo mismo que un año atrás. O sea que tenés un PBI más grande y debés lo mismo. En términos relativos va a ser más fácil de pagar algún día estos millones de dólares”, señaló.

“ Vos pagando todos los años, ¿qué ganás? Reputación ”, enfatizó el analista. “Argentina está en el duro proceso de ganar reputación. Argentina fue un defaulteador serial. Y hoy Argentina está pagando los intereses y lo único que pide plata es para renovar la deuda”, agregró.

Consultado sobre las perspectivas para este año, Di Stefano fue optimista: “ El 2026 va a ser un año de crecimiento . Primero porque hay humedad, hay lluvia. Vamos a tener la cosecha histórica más grande nunca vista. Nunca vista en la historia. Vamos a más de 150 millones de toneladas de granos”, aseguró.

El economista proyectó un efecto derrame positivo: “En cada lugar de la República Argentina va a haber riqueza. Los pueblos del interior van a estar con plata. El Estado va a tener más dólares, más recaudación. La ganadería va a tener un año excepcional, los precios van a ser muy altos. La leche va a tener buen precio”, apuntó.

Di Stefano advirtió también sobre transformaciones estructurales en el consumo: “En la Argentina se venden más productos terminados que producto en elaboración. Hoy la gente va más al almacén, al kiosco que al supermercado. Hay un cambio en el patrón de consumo”.

Y aconsejó a los empresarios: “Hacé algo bueno, bonito y barato, que la gente no pierda tiempo. Vos tenés que vender un servicio. Hoy se vende la cercanía, se vende solucionarte un problema”.

Finalmente, proyectó: “Los hoteles van a tener un buen 2026. Los restaurantes van a tener un buen 2026. Tiene que pensar a qué mercado objetivo apunta. 2026 crecemos el 4%, crece el consumo, crece la inversión, crece la construcción”.