Por el fin de las cuotas para viajes al exterior, Despegar se hunde y pierde u$s 74 millones en un día

Por la regulación del Banco Central (BCRA) que determinó el fin de las cuotas para los viajes al exterior y el contexto global, las acciones de Despegar muestran su mayor caída diaria desde marzo de 2020, es decir, cuando comenzaron las restricciones y cierre de fronteras por el inicio de la pandemia del Coronavirus.

Las acciones de la compañía de turismo digital, Despegar.com sufren una caída del 9,2% y con estos números, la emisora está sufriendo su tercera baja diaria más importante de su historia, sólo superado en el fuerte selloff de la pandemia de 2020 y en una corrección en 2019.

La nueva regulación del Banco Central para limitar la compra con tarjetas de crédito y en cuotas de pasajes aéreos y paquetes turísticos implicó un ataque directo al negocio de Despegar, por lo que el mercado lo tomó a mal y reaccionó negativamente.

La medida del Gobierno





Concretamente, el BCRA prohibió que los emisores de tarjetas de crédito financien en cuotas los pasajes de avión al exterior y los demás servicios turísticos del exterior para desincentivar la salida de dólares del país y cuidar las reservas.

Por lo tanto, quien quiere comprar algún pasaje en el exterior o bien, contratar servicios turísticos por fuera del país, deberán optar por hacerlo en un pago o bien, pedir un préstamo personal debiendo pagar tasas cercanas al 80 por ciento.

A esto se le suma que Despegar prácticamente no va a poder tomar ventaja de las promociones que se puedan llevar a dar por el Black Friday ya que el BCRA lanzó la medida horas antes del inicio del mismo.

Como si fuera poco, el contexto global no ayuda a Despegar.

Una nueva variante de Coronavirus genera temor en los mercados que durante el viernes operan con una caída importante debido a la preocupación por la posibilidad de restricciones de viaje u otras medidas que podrían limitar la actividad económica.

Con esta baja, las bolsas muestran un fuerte retroceso, siendo el sector turístico y aerocomercial el mas impactado, del cual Despegar forma parte.

Si se toma el índice de hotelería y ocio, en donde se agrupan las compañías de dicho rubro, cae cerca de 4%. Las acciones del sector aerocomercial pierden 8,6% en promedio. Casos como la compañía de cruceros Carnival, opera con una baja del 12,3% mientras que TripAdvisors operan con una merma del 6,4 por ciento.

Es decir, el factor global juega en contra a Despegar y el extra de caída por encima de los que baja en promedio este sector implica una perdida generada por la regulación local.

Es decir, Despegar debería estar cayendo con un guarismo similar al de TripAdvisors (6,43%) pero se derrumba cerca de 9%, por lo que esos puntos porcentuales adicionales son provocados por factores de riesgo argentino y por la regulación del BCRA.

Hoy Despegar perdió u$s 136 millones en capitalización de mercado y pasa a valer u$s 689 millones. Del total que perdió hoy, u$s 74 millones representan la perdida que le generó la medida del central y el riesgo local, mientras que los restantes u$s 62 millones son factores globales.