La herramienta tecnológica que en un microsegundo descubre los fraudes bancarios

Atilio Velaz cumple hoy cinco años al frente de Coelsa, la Compensadora Electrónica que está detrás de la mayoría de las operaciones digitales en la Argentina. Desde ese lugar, fue testigo de una revolución en los medios de pago electrónicos, que registraron una curva de crecimiento vertical y pasaron de 60 millones a 2500 millones de transacciones mensuales, impulsados por la pandemia, medidas del Banco Central (BCRA) y la irrupción de la tecnología en bancos y fintech.

La transformación todavía avanza: en diálogo con El Cronista, Velaz adelantó la llegada de los echeq y de las cuentas corrientes en dólares, que debutarán el próximo 1° de diciembre.

¿Qué balance hace de estos cinco años al frente de Coelsa?

Un balance positivo. Hubo un crecimiento, tanto de la compañía como de la industria y del ecosistema de medios de pago. Los pagos digitales no paran de crecer, las curvas son casi de noventa grados. Al principio se crecía a tres dígitos. Hay un poco más de 38 millones de argentinos con al menos una cuenta bancaria, y un poco más de 29 millones con al menos una cuenta virtual. Si vas al promedio de Argentina, tenemos siete cuentas por persona. Hoy la digitalización casi está al 100%. Más del 70% de los que usan transferencia Alias o pagos con QR son del segmento C y D. Es decir, hay una expansión de la inclusión financiera en Argentina, que es un lead case en medios de pago digitales en América Latina.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la compañía?

Cuando hay muchas billeteras y bancos operando en el mismo microsegundo, tenés que tener velocidad, escalabilidad y ciberseguridad. En cinco años hemos logrado tener la tecnología que exige el mercado, pero estamos trabajando para lo que viene. Te van a seguir pidiendo velocidad, capacidad de disponibilidad, y seguridad. Además de ofrecer un servicio de calidad eficiente, nuestras transacciones son seguras.

¿Qué es lo que necesita ahora el ecosistema?

Lo que faltaba, que lo venimos trabajando, es la prevención del fraude informático a los usuarios. Trabajamos con inteligencia artificial que aprendió durante veinticuatro meses en lo que llamamos Coelsa Prevent, que es un servicio donde apenas se inicia la transacción tiene un score de riesgo. Es un score que va de cero a cien. Cero es nada de riesgo, cien es super riesgosa. En ese microsegundo le decimos a la entidad de donde está saliendo los fondos, qué scoring de riesgo tiene. Y ella toma una decisión: la deja pasar, la rechaza, o la demora para investigar un poco más.

¿Cómo avanzan los pagos con QR y con NFC?

Cada vez más, los argentinos eligen pagar con QR. NFC también viene muy bien. Lo que más crece, tanto en Argentina, Latinoamérica y en el mundo, sacando Europa, Estados Unidos y Canadá, es el account to account. Es decir, te pago directamente de mi cuenta a tu cuenta. Sea individuo a individuo, individuo a empresa, o comercio a empresa. No importa la tecnología con que se levanta la transacción, que en Asia, Latinoamérica y parte de África es en su mayoría QR. Así como decrece el efectivo, también decrece el uso de tarjeta de crédito y débito. Cada vez se usan menos los plásticos. Las tarjetas están trabajando para ver qué hacen con eso. Creo que la evolución también será pagos con NFC a la cuenta directamente.

¿Cómo funcionan los pagos bimonetarios?

En algunos rubros, como turismo o compra de automóviles, se usan más transferencia en dólares. Y ahora se viene el Echeq en dólares, que es la creación de cuentas corrientes en dólares para que los usuarios puedan emitir y pagar con cheques electrónicos en dólares. Lo bueno de este instrumento es que tenés trazabilidad total y muy baja tasa de rechazo sin fondos.

¿Las cuentas corrientes en dólares ya existen?

No, el Banco Central las volvió a habilitar. Las que existían eran las cuentas especiales. Ahora con este nuevo medio de pago nacen las cuentas corrientes. Lo que te permite si tenés dólares en una cuenta corriente es emitir cheques con fecha diferida para que con ese medio también pueda financiarse una pyme o un productor del agro. Esto dinamizará los pagos en un segmento particular. Los Echeq en pesos emitidos son 85% de personas jurídicas y 15% de personas humanas con actividad comercial.

Las transferencias y pagos en la Argentina son instantáneas y gratuitas, pero las transfronterizas tienen muchas fricciones. Ustedes habilitaron recientemente el QR del Mercosur, que busca solucionar ese problema. ¿Vamos hacia una interconexión de sistemas de pagos nacionales en uno regional?

El primer paso fue este. ¿Cómo hacemos para conectar argentinos con el mundo y el mundo con los comercios argentinos? Ahora pueden pagar transparentemente con sus pesos desde su billetera en Uruguay o Brasil. Y viceversa. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que trabajar para que los usuarios de los bancos puedan transferir a cualquier parte del mundo su dinero. Hay que unir y conectar todos los actores: bancos centrales, comercios, adquirentes o aceptadores, usuarios, las billeteras, los bancos. Buscamos lo más cercano a la inmediatez.