La deuda corporativa, buena opción contra el ruido de la política

Los bonos en dólares reaccionan al alza tras la aprobación en general de la Ley de Bases en el Senado. La renta fija soberana mostró una mayor volatilidad respecto de la que se evidenció en los bonos corporativos.

Los analistas ven valor en las obligaciones negociables y como opción para hacer rendir los dólares y enfrentar menor volatilidad.

Soberano vs. corporativo

Los bonos soberanos subieron más del 4% tras la aprobación de la ley bases en el Senado. El traspié de ayer, con caídas de hasta 0,58% en los globales más largos pudo haber sido una toma de ganancias luego de esa mejora en las dos últimas ruedas de la semana pasada.

Debido a que la Ley sufrió cambios en su votación en particular, debe regresar a Diputados para su tratamiento y final aprobación. Se espera tratamiento a finales de este mes.

La falta de avances de la Ley de Bases en el Senado y su posterior visto bueno, fue lo que provocó una mayor volatilidad en los títulos de deuda local. Desde el piso de hace diez días, los bonos avanzan entre 6% y 9 por ciento. Sin embargo, siguen debajo de los máximos previos.

La deuda llegó a perder entre 9% y 15% desde los máximos de abril. Con el rebote reciente, aun los bonos soberanos se mantienen debajo de los picos de abril entre 3% y 7 por ciento.

Si bien están rebotando en las últimas horas, la realidad es que los bonos sufrieron un contexto de mayor volatilidad en las últimas semanas.

En cambio, durante las últimas semanas, los bonos corporativos operaron con un nivel de volatilidad mucho más reducido.

Si bien frenaron el rally desde abril a la fecha, las ON se mantuvieron cerca de sus máximos recientes.

Tomando desde el piso de octubre y noviembre pasado, el índice de deuda corporativa elaborado por los analistas de Research Mariva muestra subas de 10 por ciento.

La curva de YPF es la de mayor importancia dentro del universo corporativo, y esta subió 17% desde el mismo periodo.

Excluyendo la curva de YPF, el resto de los bonos corporativos muestran ganancias de 4% en promedio.

Esto es una dinámica mucho menos volátil respecto de lo que han evidenciado los bonos soberanos, los cuales suben entre 56% y 114% desde el balotaje.

Maximiliano Donzelli, head de Estrategias de inversiones de IOL invertironline, explicó que la estabilidad de los precios de la ONs se trata de un fenómeno de mediano plazo.

"La menor volatilidad en las ON no lo vemos como un fenómeno reciente, sino que es algo que empezó ya hace más de un año. La explicación se debe a que cualquiera de las empresas argentinas que emita ON, vas a encontrar una muy buena salud financiera. Desde el equipo de Estrategia Inversiones de IOL nos enfocamos mucho a las carteras de ON como un producto con muy bajo riesgo para los clientes, principalmente aquellos clientes que tienen una renta pasiva", detalló Donzelli.

Por otro lado, explicó que las compañías exhiben un bajo ratio de deuda.

"Me parece que el bajo nivel de endeudamiento de las empresas es importante. Además, las empresas argentinas (inclusive en los años entre el año 2021 y el año pasado, donde se las obligó a una parte refinanciar) han podido volver a acceder al mercado de capitales refinanciando sus deudas. Es decir, estas muestran un buen manejo de los pasivos", sostuvo Donzelli.

Los papeles a elegir

Los bonos corporativos de ley extranjera operan con tasas de entre 5% y 10%, dependiendo el riesgo crediticio.

Por lo tanto, para aquellos inversores que buscan hacer trabajar los dólares y evitar la volatilidad, las obligaciones negociables lucen como buenas alternativas para dicho objetivo.

Existen papeles que rinden menos de 5%, lo cual muestra que hay un flujo de dólares importante en la argentina que no encuentra mejores alternativas de inversión y dispara el precio y hunde su tasa.

Quizá en esos casos resulten un poco ajustadas las tasas de interés, contemplando que un bono del tesoro americano a 2 años rinde poco menos de 4,8%.

Por esta razón, la selección de los papeles resulta fundamental.

Los analistas de Grupo IEB ven valor en los bonos argentinos, en especial tras la aprobación de la ley bases en el Senado.

Además, remarcaron que la Argentina necesita comprimir tasas para llevar al riesgo país a niveles de 800 puntos básicos y así volver a los mercados internacionales evitando una reestructuración.

Sin embargo, en materia de armado de portafolio, remarcaron en su informe que preferimos continuar diversificando con bonos corporativos hard dollar.

"Nos gusta Telecom 2026 (TLC1O) y Tecpterol 2026 (TTC7O) como también en los Bopreales de menor duration", dijeron.

Los bonos corporativos destacados por los analistas de Research Mariva son los de YPF.

Los analistas de la compañía remarcaron que, durante el primer trimestre del año, YPF logró varios hitos, entre los que destacan que elevó los precios de los combustibles, para traspasar los costos de la devaluación de diciembre, reduciendo la brecha de precios internacionales del 20% al 7%.

También, desde Research Mariva agregaron que YPF emitió un nuevo bono internacional con vencimiento en 2031 por USD 800 millones y obtuvo una aceptación del 40% de la oferta pública de bonos 2024.

Por otro lado, destacaron que YPF lanzó el Proyecto Andes, a través del cual espera vender campos maduros para enfocarse en la producción no convencional en Vaca Muerta, transacción que espera concluir en el segundo semestre de 2024.

"Considerando que a pesar de la reciente volatilidad la curva de rendimientos de YPF vuelve a tornarse positiva, agregamos el bono de YPF (YPFDAR27) a una posición de sobreponderacion, junto con los bonos YPFDAR 26 y el YPFDAR 31, por tener el mayor spread a la curva. La reciente aprobación de la ley Senado sobre la ley de Bases es una señal positiva en este sentido", dijeron.