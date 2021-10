La billetera de los bancos quiere destronar a MercadoPago: cuál es el ambicioso plan de su CEO

Nacida en plena la pandemia, Modo -la billetera virtual creada por los principales bancos del país- logró ser la segunda app de pagos en awareness en el mercado local. Ahora su desafío es consolidarse y dar la pelea por el primer puesto en usuarios, explica Rafael Soto, CEO de Modo.

Este es el primer año de Modo, ¿qué síntesis hacés?

Que fue un muy primer año. Fue el año en el que pudimos ocupar un lugar como una de las principales soluciones de pago del país con funciones nuevas. Hablo de, por ejemplo, el envío de dinero usando los contactos del celular, los pagos con QR de cuentas, con tarjetas propias, que desarrollaron una presencia de marca top of mind en la calle y en los comercios. Hoy, podés tener todos tus medios de pago en una sola aplicación y ya estamos integrados a 14 apps bancarias . Fue sin dudas un año de consolidación de producto: ya estamos en 500.000 comercios e incorporándonos a la cotidianidad de pagos. Somos la segunda billetera en awareness, es un estudio independiente que hicimos.

Los descuentos parecen ser el gran gancho, ¿no? Las famosas promociones...

Modo tiene una propuesta de valor que es la integración con los bancos . Y esa integración es comercial pero también es técnica porque se integra para dar más información y seguridad. Y claro, comercial porque aplican los descuentos de los bancos y se apoya mucho en eso.

¿Qué se viene en términos de funcionalidad más allá de las promos?

Que los usuarios puedan comprar online y no tengan que ingresar los datos de la tarjeta para hacer una compra y que el comercio pueda convertir mejor los carritos que quedan sin comprarse. A diferencia de Mercado Pago, la nuestra es una propuesta más agnóstica. No competimos contra el comercio, no vendemos las mismas cosas . En todo caso, con la información, los bancos podrán hacerle una oferta de servicios más acorde con las necesidades del comercio o el usuario.

¿Cómo es esa competencia con Mercado Pago por ser los número uno?

Primero, estamos en un mercado dinámico; el de la tecnología. Acá nadie sabe quién gana en el largo plazo. En tecnología, todo es a corto plazo . Cuando usábamos Yahoo apareció Google para romper todo. Y así con cada una de las empresas tecnológicas que innovan de forma disruptiva. En tecnología tenés que estar siempre moviéndote muy rápido dando una propuesta de valor para que te elijan porque los costos de cambiar de una tecnología a otra hoy son bajos. En ese contexto es que estamos contentos de que estemos ocupando el lugar que ocupamos. Mercado Pago tiene un producto más avanzado porque tiene más años en el mercado pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer un producto igual o mejor gracias a la integración con los bancos; eso te da más valor agregado .

Ahora no me digas que el enemigo es el efectivo...

En la Argentina es un cliché. Pero tenemos más de 80 por ciento de las transacciones en efectivo. El espacio para capturar transacciones es enorme . La verdadera competencia sigue siendo esa. Pero creemos que tenemos una oferta mejor también, por qué no decirlo.

¿Qué pasó con los bancos que no quisieron todavía integrarse a la propuesta, como Banco Provincia?

Hemos invitado a Banco Provincia a sumarse a Modo y construir juntos con todos los bancos de la Argentina una billetera superadora en oferta de servicios y beneficios para todos los clientes. Y nos encantaría que se sumen; creemos que ahí hay mucho valor para interactuar con otros usuarios que tengan Modo.

¿Va a haber un solo ganador en el mercado de las billeteras de la misma forma de que hay un mercado concentrado en otros mercados de aplicaciones, como las de delivery?

No creo en eso. Porque hay usuarios con diferentes preferencias y hay comercios con distintas preferencias y necesidades y está bien que las propuestas convivan y terminen enfocándose en diferentes segmentos de mercado. Sí creo que para que una billetera sea exitosa tiene que tener una presencia nacional que solamente las propuestas más masivas pueden alcanzar . Las apuestas más chicas van a tener mayor dificultad para tener éxito salvo que generen propuestas de nicho y sean muy exitosas.

Todos los usuarios bancarios vemos que Modo es bastante activo dentro de las plataformas bancarias a la hora de sumar usuarios. ¿Considerás que la estrategia es agresiva?

Mirá, el valor de Modo pasa porque todos tengamos Modo para mandar plata fácil a través de, por ejemplo, un contacto de WhatsApp. Para que eso pase hacemos varias acciones para que se sumen más. Para nosotros lo más relevante hoy es llegar a la mayor cantidad de gente posible .

¿Cómo ven el año que viene, el segundo año de vida?