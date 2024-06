La advertencia del gurú del blue a los ahorristas: "No te vayas al dólar"

El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el gurú del blue, opinó sobre la aprobación de la Ley Bases y recomendó a los ahorristas qué hacer con el dólar, que ayer se desplomó $ 40 en el mercado paralelo.

" La Ley Bases es muy importante para la Argentina porque se ratifica el programa económico de Javier Milei ", señaló Di Stefano en una entrevista con LN+.

El analista se mostró entusiasmado con la aprobación de la ley y el paquete fiscal porque explicó que así el país podrá volver al mercado de crédito. " Nació una nueva Argentina ", aseguró.

¿Qué va a pasar con el dólar según el gurú del blue?





"La madre de todos los problemas es el déficit fiscal. Esta ley es la primera de Milei que apoya ese cambio estructural. En su programa económico, Milei ancla dos cosas: el resultado fiscal y la no emisión. Esto hace imposible que se dispare el dólar en la economía ", planteó el especialista.

"Cuando no tenés emisión, no tenes suba del dólar. Eso hizo que mucha gente se entusiasmara y vaya a comprar. Mientras tengas superávit fiscal, soy el primero que te va a decir no te vayas al dólar. El día que haya déficit fiscal, te voy a decir 'comprate unos dólares' porque estamos en problemas", explicó.

Para el especialista, estamos en un " punto fundacional " del programa económico del Gobierno de Javier Milei, algo que va a llevar tiempo.

La clave fundamental para levantar el cepo cambiario en Argentina



El titular de la consultora SDS se refirió también al levantamiento del cepo cambiario y explicó cuál es la condición necesaria para que el Gobierno pueda hacerlo.