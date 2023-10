Inversores buscan fondos dólar linked y las gestoras limitan las suscripciones

Los agentes económicos ven un escenario de aceleración en la devaluación y la inflación, por lo que se deshacen de los pesos cada vez más rápido.

Con la brecha cerca de sus máximos, el mercado ve más riesgos devaluatorios y los inversores se refugian en fondos dólar linked. Las suscripciones a estos fondos son muy elevadas y algunas gestoras decidieron suspender las suscripciones.

Hace una semana nadie quería dólar linked ni fondos dolarizados y entonces sucedióOportunidad en acciones y ADR: rebotaron, siguen debajo de sus máximos

Los inversores no quieren pesos

La caída en la demanda de dinero hace sospechar que, en los meses que vienen, veremos una mayor aceleración en la nominalidad en la economía.



Esto significa que el mercado ve mayores presiones cambiarias, así como también una mayor inflación.

Esta expectativa devaluatoria se da a causa de que la brecha cambiaria se ubica en máximos de 160% (antes de las PASO era 85%), a la vez que el tipo de cambio real multilateral (TCRM), se ubica debajo del valor registrado antes de las PASO.

De esta manera, el mercado percibe que muy probablemente el BCRA tenga que volver a mover el dólar oficial luego de las elecciones. Los inversores plasman dicha expectativa en los contratos de dólar futuro.

Las posiciones de diciembre en adelante siguieron escalando en los últimos días.

Durante la última jornada de la semana pasada, se destacó el futuro de diciembre con un avance diario de 12,5% (superando el crecimiento récord del martes de 9,7%), mientras que los plazos de enero en adelante registraron subas de entre 8,4% y 10,5%.

Según cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la tasa forward noviembre/diciembre se disparó a 102,5% mensual (el ajuste del contrato al 29/12 cerró en $900), subiendo desde 75,3% el martes y 44,6% al cierre de la semana pasada.

"Si a esto se le agrega la forward octubre/noviembre de 24,7%, llegamos a un acumulado de 152,4% para los últimos dos meses del año, frente a 97,4% apenas dos ruedas atrás y a 91,1% el viernes pasado", dijeron desde PPI.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, afirmó que el escape del peso está aumentando las presiones en el frente cambiario.

"La gran duda del mercado pasa por lo que sucederá a partir del 23 dado que la brecha cambiaria supera el 160% y las reservas netas son negativas, haciendo muy difícil el control de daños en un contexto como el actual. Por eso se vio un fuerte aumento de la volatilidad de los tipos de cambio financieros y una creciente búsqueda de cobertura a través de futuros", detalló Yarde Buller.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, detalló que el mercado sigue en modo cautela de cara a las elecciones generales, con un aumento considerable del apetito por cobertura.

"Esto se vio claramente en los dólares alternativos, que subieron con fuerza el martes para luego ceder, algo que vemos asociado a las nuevas disposiciones para operar dólar CCL y dólar MEP. También evidenciaron fuertemente el apetito por cobertura los futuros de dólar, con una tasa implícita de devaluación mensual en diciembre arriba de 100%", explicó Franco.

Según el economista jefe de Grupo SBS, esta dinámica de expectativas cambiarias se da en un contexto de reservas netas a la baja, combinado con una expansión de pesos por varias vías (principalmente intereses de pasivos remunerados y compras de deuda en pesos del BCRA) y en un contexto de demanda de pesos a la baja.

Flujos hacia los fondos dólar linked

En medio de dicha expectativa devaluatoria, el mercado prioriza los instrumentos dólar linked como cobertura cambiaria.

Esto se puede percibir a partir de los flujos de los fondos comunes de inversión y en donde se evidencia una suscripción permanente a los fondos dólar linked en las últimas jornadas.

En lo que va de octubre, las suscripciones a los fondos dólar linked alcanzaron un máximo de $173.221 millones.

El miércoles pasado, los fondos dólar linked vieron crecer 70% las suscripciones respecto del martes. A su vez, el martes, las suscripciones netas crecieron 185% respecto del lunes.

En cambio, los inversores estuvieron rescatando el resto de los fondos ya que se evidenciaron salidas de fondos de los T+1, así como también de los fondos CER, e incluso en los fondos money market.

En este sentido, los FCI CER registran 16 ruedas consecutivas con rescates, por un acumulado de $150.000 millones o 22,1% del patrimonio administrado.

Algo similar viene ocurriendo con los FCI T+1, que registraron rescates en 15 de las últimas 20 ruedas por un acumulado de $189.000 millones, o 19,1% del patrimonio administrado.

Incluso se vieron rescates en los FCI Money Market, con $502.000 millones en las últimas 3 ruedas o 5,6% del patrimonio administrado.

En medio de la disparada en las suscripciones de fondos dólar linked, las gestoras han decidido comenzar a suspender o limitar las suscripciones a estos productos.

Fernando Marull, economista y directo de FMyA, detalló que el mercado se lanzó a cubrirse de una devaluación.

"En Rofex, el contrato a fin octubre paga $370, noviembre $455 y los contratos a diciembre y enero saltaron $900 y $1.127, respectivamente. Los FCI de ON Dólar Linked están "limitando la entrada" porque hay mucha demanda, pero no productos", detalló Marull.

Desde una importante gestora confirman lo mencionado por Marull.

"Se están limitando las suscripciones a fondos dólar linked ya que el aumento de la demanda por dichos instrumentos creció muy fuertemente en las dos últimas semanas. El notorio aumento en los flujos nos empuja a tener que pagar precios que no estamos dispuestos a convalidar, a la vez que buscamos proteger a los actuales cuotapartistas. Por ello, limitamos temporalmente las suscripciones", confirmaron desde un fondo local.

La disparada en las suscripciones de los fondos dólar linked empujó a las tasas de los soberanos a niveles extremadamente bajos.

Hoy el bono insignia soberano dólar linked (TV24), opera con tasas de devaluación -30%, siendo un mínimo en la actual gestión.

Lo que refleja esta dinámica es que las gestoras no encuentran suficientes activos para colocar los nuevos fondos que reciben y por ello salen a limitar las suscripciones.

Desde un banco local explicaron que los instrumentos son limitados para poder llevar a cabo una estrategia de cobertura cambiaria.

"Por ahora no limitamos las suscripciones, aunque es algo que estamos evaluando. Recibimos muchos pesos y no hay suficientes activos para cubrirse. Quedaron muy caros los instrumentos dólar linked en medio de la disparada cambiaria y el deterioro de las expectativas. Para proteger al fondo y a los suscriptores, estamos alertando sobre la actualidad de los precios y evaluando medidas para contener las suscripciones", advirtió el portfolio manager de un banco local.

Estrategias de cobertura

Debido a que el mercado sigue viendo riesgos cambiarios e inflacionarios, los inversores y analistas locales buscan oportunidades para poder canalizar los pesos hacia instrumentos que logren ofrecer cierta cobertura ante la mayor nominalidad esperada.

Los analistas de Grupo IEB, señalaron que ante la fuerte compresión de los dólar linked y Duales, encuentran interesantes como cobertura cambiaria para luego de las elecciones los sintéticos DL octubre.

"El sintético a través de la lede octubre o la lecer noviembre permiten cubrirse de un eventual salto del tipo de cambio oficial en la semana posterior a las elecciones con retornos superiores a los bonos dólar linked. El sintético dólar linked vía la lede octubre ofrece un spread de devaluación+1,37% mientras que si se lo hace con la lecer noviembre el spread se ubicaría en devaluación+96,3%", dijeron desde Grupo IEB.

Por su parte, Franco afirmó que, en materia de inversiones, el contexto invita claramente a ser cauto.

"La escalada en los dólares alternativos podría presionar este mes a la inflación al alza. Para posiciones muy cortas de pesos nos gusta la Lecder a noviembre (X23N3) a la vez que destacamos el valor de fondos con posiciones en papeles ajustables por tipo de cambio oficial y fondos comunes de inversión que adopten ese tipo de cobertura", comentó.

Finalmente, Yarde Buller detalló que para estrategias puras de cobertura, las mejores alternativas parecen estar en los sintéticos con futuros cortos (octubre-noviembre) o los Duales de Abril (TDA24).

En cambio, el especialista remarcó que los futuros más largos, como diciembre tienen tasas de devaluación implícitas demasiado altas (TEM de 43,1%) para armar sintéticos eficientes desde el punto de vista de los costos, haciendo más atractiva la cobertura vía Duales (aún con su mayor riesgo).

"Vemos conveniente hacer swaps desde instrumentos dollar-linked hacia sus Duales comparables con vencimientos más cercanos (TV24 vs TDA24 y T2V4 vs TDG24), entendiendo que los spreads entre ambas curvas no reflejan el valor que puede tener la cobertura inflacionaria bajo escenarios hipotéticos de desdoblamiento cambiario", recomendó.