Huyen los pesos de los fondos comunes: adónde va la liquidez de los inversores

De julio a la fecha se registraron rescates en los T+0 clásicos por $ 4,15 billones y $ 1,05 billones en los T+0 dinámicos. Los T+1 vieron salidas por $ 1,31 billones, mientras que los fondos dólar linked y los CER sufrieron rescates por $ 237.410 millones y $ 405.610 millones respectivamente.

La volatilidad de tasas y la suba del tipo de cambio en la previa electoral juegan en contra de los flujos de los pesos en los FCI. ¿Hacia dónde va la liquidez de corto plazo?

Se van los pesos de los FCI

Desde el fin del cepo, y con mayor preponderancia, desde el fin de las Lefi, se da un proceso de retiro de pesos de la industria de fondos comunes de inversión, con especial foco en los fondos comunes de liquidez inmediata, es decir, los money market (T+0).

Según Alphacast en base a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), desde comienzo de abril hasta la fecha se evidenciaron rescates por un total de $ 5,24 billones en los fondos money market clásicos.

Si a ello se le suman los rescates por $1,28 billones en los money market dinámicos, los T+0 evidenciaron salidas desde abril hasta la fecha por un total de $6,52 billones.

Los de pesos T+1 también sufrieron rescates durante ese periodo por un total de $1,89 billones. Por su parte, los fondos CER y dólar linked también vieron salidas de pesos por $ 392.150 millones y $ 600.100 millones respectivamente, desde abril hasta la fecha.

El rescate de los pesos se da en un proceso de reajuste en la política monetaria y en el que el equipo económico puso fin a las Lefi y en el que el BCRA dejó de fijar la tasa para que la misma sea fijada por el mercado.

Desde el fin de las Lefi, los bancos debieron aplicar un nuevo esquema de administración de liquidez, generando una alta volatilidad en la tasa de interés de corto plazo.

A su vez, el equipo económico se tornó aún más restrictivo en las condiciones de liquidez, provocando una mayor volatilidad en las tasas de interés, todo ello combinado con el proceso electoral y en el cual la volatilidad financiera se exacerbó.

Si bien el proceso de salida de pesos se inició con fuerza en abril, el mismo tomó un envión adicional desde julio, momento en que se aplicaron los cambios en la política monetaria y en la extinción de las Lefi.

Según Alphacast en base a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), desde julio hasta la fecha se registraron rescates en los T+0 clásicos por $4,15 billones y $1,05 billones en los T+0 dinámicos.

Los T+1 vieron salidas por $1,31 billones, mientras que los fondos dólar linked y los CER sufrieron rescates por $237,410 millones y $405.610 millones respectivamente.

Desde MegaQM advierten que el mercado de pesos sigue revolucionado, con los bancos acomodando sus cajas al nuevo contexto.

"La principal novedad de las últimas semanas es que cada vez hay más entidades convalidando tasas de plazo fijo, dado la conveniencia de menor nivel de encajes y asumiendo que el nivel actual de tasas puede permanecer por algunas semanas más. Eso le permite al FCI estar rindiendo por arriba de las cuentas remuneradas y de la caución", explicaron desde MegaQM.

Bajo ese contexto, agregaron que "en período de alta volatilidad, con niveles de rendimiento nuevamente muy altos, la inversión de los saldos ociosos gana de nuevo protagonismo".

Valentina Heredia, Team Leader FCIs de PPI, explicó que la alta volatilidad en el mercado de pesos hizo mella en la industria de fondos, y en particular, sobre los Money Market en pesos.

Según sus datos, el mes de agosto cerró como un mes de récords de flujos negativos, con la industria perdiendo unos $5,5 billones y la liquidez inmediata en pesos representando unos $3,9 billones de ese total.

"Si bien no hay una tendencia definida, entendemos que, en parte, con la alta volatilidad de tasas que hay actualmente en el mercado, las cuentas remuneradas captaron el interés de los inversores. En menor medida, también lo hizo el mismo segmento, pero en dólares. En otras palabras, los Money Market en dólares", dijo Heredia.

En ese sentido, remarcó que los fondos money market en dólares cerraron agosto con $254.000 millones de suscripciones netas, aunque aún se mantienen muy por debajo de los $960.000 millones que capturaron el mes anterior.

Arbitraje y dolarización

La volatilidad de tasas hizo que los rendimientos de los instrumentos en pesos de corto plazo operen con tasas más elevadas.

Las Lecap cortas pasaron a rendir por encima del 4% y hasta el 5,5% (TEM), lo cual generó un atractivo adicional por parte de los inversores para desarmar posiciones instrumentos de liquidez de muy corto plazo y pasarse a Lecap cortas, logrando así capturar una mayor tasa.

Ese arbitraje generó salida de pesos de los T+0 y un flujo hacia las Lecap.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, indicó que el flujo negativo en los fondos se debe a una cuestión de tasas dentro del mercado de pesos, incentivando rescates en money market.

"La salida de pesos se está dando principalmente porque la tasa de pases hoy está entre 70% y 80%. Entonces a los Bancos les conviene ofrecer plazos fijos de entre el 50% y 60% para abaratar costo de financiamiento. La tasa TAMAR está aumentando y los FCI T+1 sufren recates también debido a que las bancos salieron a ofrecer estos productos a grandes empresas", dijo Lazzati.

En cuanto a las inversiones de muy corto plazo para la administración de liquidez, desde Insider no recomiendan traspasar el cash management de FCI (ya sean T+0 o T+1) hacia Plazo fijo aunque la tasa sea superior.

"La liquidez que ofrecen los fondos es un activo muy valorado en este contexto, pese a que su rentabilidad sea menor a la del instrumento que ofrecen los bancos", afirmó Lazzati.

Otra variable que estuvo jugando en contra de los T+0 es la dolarización de carteras en medio de la carrera electoral.

El próximo domingo se llevará a cabo las elecciones en Provincia de Buenos Aires y luego, el 26 de octubre serán las elecciones legislativas nacionales en las que se definirá el Congreso para encarar la segunda parte del Gobierno de Milei.

En la previa de tal elección se estuvo dando un proceso de dolarización de portafolios, haciendo que la volatilidad cambiaria apunte al alza, aunque de manera acotada.

El hecho de que los inversores busquen pasarse a dólares antes de las elecciones estuvo jugando en contra de los fondos en pesos, evidenciando rescates y re direccionando los pesos hacia el tipo de cambio, el cual se desplazó al alza en las últimas semanas, pasando de $1250 a los $1380 actualmente.

Manuel Castro, referente de productores en TSA Bursátil, coincidió en que en las últimas semanas se ha observado dos vectores claros de movimientos de flujos de fondos líquidos.

Según explicó Castro, por un lado se vio una migración desde FCI money market (MM) hacia Lecaps, impulsada por la suba de tasas tanto en el mercado secundario como en las licitaciones, donde hubo premio, que amplió el diferencial de rendimiento respecto de los T+0 y generó un flujo natural hacia esos plazos cortos.

Castro agregó que, por otro lado, se verificó dolarización táctica de carteras en la previa electoral, lo que también se reflejó en la dinámica alcista del tipo de cambio.

La recomendación de Castro sobre el cash management está relacionada por los plazos de liquidez.

"Para posicionamiento de hasta 7 dias, es decir, la caja operativa, recomendamos los FCI money market y/o cauciones muy cortas. Para plazos de entre 7 a 45 dias, es decir, excedentes transitorios, recomendamos posicionarse de manera escalonada en Lecaps de corta duración para capturar la prima de tasa manteniendo ventanas de liquidez", afirmó Castro.

Finalmente, remarcó que "para importes mayores a $1000 millones, la TAMAR nos ofrece mejores alternativas de colocación a 30 dias que las Lecaps comparables. No obstante esto queda sujeto a la negociación de cada empresa con su banco y no permite la venta anticipada en caso de necesidad".

Los analistas de ICBC Inversiones Argentina, indicaron que hay un proceso de dolarización de carteras, lo cual incide sobre los flujos de pesos dentro de la industria de FCI.

"Estamos viendo el comportamiento típico pre electoral con dolarización de portafolios, más allá de las características particulares de la coyuntura, con tasas muy altas y volátiles. Vimos rescates prácticamente en toda la familia de fondos en pesos, por supuesto el mayor monto en los money markets. El flujo de entrada más destacable fue en el fondo Alpha Renta Fija Global, que opera en dólares, sin exposición a instrumentos locales y con activos grado de inversión", detallaron.

Con la suba de los últimos días, el tipo de cambio se acercó al techo de la banda y el tesoro anunció que hasta fin de octubre va a intervenir en el mercado libre de cambios para darle liquidez al mismo y garantizar su normal funcionamiento.

En lo que va del año, el dólar MEP sube 17%, mientras que el CCL avanza 15,6%.

Contemplando el ajuste que se dio tras la liberación del tipo de cambio, el dólar oficial sube 31% este año, cotizando en $1375, cerca del techo de la banda de $1460.

Finalmente, Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, afirmó que los FCI money market en los últimos meses sufrieron un combo explosivo de malas noticias, que logran explicar que la baja en el patrimonio bajo administración.

"Principalmente lo que más afectó a los T+0, fueron las reiteradas subas de encajes por parte del BCRA, a esto hay que agregarle el deterioro de la curva de los bonos en pesos que hizo que las Lecap de corto plazo hoy estén con rendimientos por encima del 50%. Como si fuera poco la volatilidad en el tipo de cambio y la incertidumbre en el ámbito político complementaron un escenario muy negativo para dichos instrumentos de inversión", dijo Ruggieri.

Además, el factor electoral jugó un rol importante para ver el deterioro de los flujos a los T+0.

"Parte de la disminución en el patrimonio bajo administración entonces viene por tema de tasas y también por temas de dólar. Tanto personas físicas como jurídicas en el último tiempo ante la incertidumbre de estar cada vez más cerca de las elecciones han decidido dolarizar parte de sus porfolios", afirmó el socio de AT Inversiones.