Guillermo Plate: "El futuro de la economía es determinante para impulsar al seguro "

En el marco del Seminario de Seguros de Vida y Retiro de Argentina, el superintendente de Seguros de la Nación destacó el rol del seguro en la economía y dijo que la estabilidad de la macro será clave para el desarrollo del mercado

Pilar Wolffelt

Pilar Wolffelt

Subeditora de Finanzas y Mercados

Guillermo Plate, superintendente de Seguros de la Nación, destacó el rol del seguro en la economía y dijo que la estabilidad de la macro será clave para el desarrollo del mercado. Asímismo, se comprometió a avanzar en diversos frentes, como la reforma previsional y tributaria en Argentina. 

"El éxito de la gestión de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) SN está enmarcado en el del equipo económico y la estabilización de la macroeconomía. Sin la economía ordenada no existen los seguros y estamos trabajando para alcanzar ese orden que necesitamos", dijo Plate en el marco del 18° Seminario de Seguros de Vida y Retiro de la Argentina, que realiza este miércoles la Asociación de Aseguradoras de Seguros de Vida y Retiro (AVIRA).

Noticia en desarrollo.-

