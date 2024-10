Furor por Colapinto: cómo invertir con acciones en la Fórmula 1

La aparición de Franco Colapinto en la Fórmula 1 reavivó la pasión de los argentinos por el automovilismo y capta cada vez más la atención del país. Aún es lejano, pero no podría descartarse que el furor por el piloto de 21 años contagie a inversores locales y despierte interés por la competición al momento de invertir en la bolsa.

Muchos no saben que el mercado bursátil ofrece la posibilidad de apostar por la Fórmula 1. La alternativa se da a través de las acciones de Liberty Media, empresa propietaria del circuito automovilístico, dedicada a los medios de comunicación con foco en deportes y entretenimiento, que cotiza en Wall Street.

Las acciones de Liberty Media, fundada en 1991 y propietaria de un gran imperio deportivo tras la adquisición de Formula One Group en 2017, hacen parte del índice Nasdaq, uno de los principales del mercado de Nueva York. En este momento, su valuación en el mercado bursátil asciende a u$s 18.800 millones.

Grandes fondos invierten en la Fórmula 1





Las acciones de la compañía están divididas en tres series: A, B y C. La A y C, que operan con los tickers "FWONA" y "FWONK", respectivamente, son similares, con la diferencia de que los accionistas de la segunda no tienen derecho a voto. La B ("FWONB") no cotiza en bolsa y sólo se puede comprar por vía extrabursátil.

Entre los principales tenedores de "FWONA" se encuentra BlackRock. Hasta mediados de año, el poderoso fondo de inversión estadounidense poseía más de 1 millón de acciones, que representaban 4,3% del total de papeles en el mercado, con una valuación superior a los u$s 73.500.000.



De acuerdo con datos públicos, hasta esa fecha la mayor tenencia de estas acciones se encontraban en la cartera de Vanguard Group, otro reconocido fondo de inversión estadounidense, que poseía casi 2,4 millones de estos papeles, el 9,9% del total, valuados en más de u$s 168.000 millones.

Por encima del millón de acciones en cartera, también se encontraban entidades de gran reconocimiento, como State Of Wisconsin Investment Board, con más de 1,5 millones (6,3%), valuados en más de u$s 107.000 millones, y Ashe Capital Management, con más de 1,1 millones (4,9%), valuados en más de u$s 83.000 millones.

Cómo invertir en la Fórmula 1



Los activos de Liberty Media no son parte de la oferta de Certificados de Depósito Argentino (Cedear) que cotizan en el mercado local. Por lo tanto, la única manera de invertir en ellos es mediante un bróker de bolsa que dé acceso directo al mercado estadounidense, transferir los fondos a esa cuenta y elegir a "FWONA" o "FWONK".

En este momento, cada acción de "FWONA" y "FWONK" cotiza alrededor de u$s 71 y u$s 77. En los últimos seis meses, acumula un alza de casi 20%. Sin embargo, la volatilidad del año pasado hizo que en los últimos doce meses el avance acumulado se reduzca en torno al 15%. En los últimos cinco años, el incremento es del 85 por ciento.

Perspectiva



Guggenheim, firma global de servicios financieros, recientemente se mostró optimista respecto a la próxima renovación de los derechos de transmisión de Formula One Group en Estados Unidos, por lo que reafirmó su recomendación de compra de "FWONK", con un precio objetivo estable de alrededor de u$s 90 por acción.

La entidad financiera prevé que habrá un incremento de alrededor del 60% en el valor promedio anual de los derechos de transmisión de la competición automovilística en el país del norte. Estima que los actuales u$s 85 millones podría pasar a unos u$s 135 millones, aproximadamente.



Hace poco más de un mes, Citigroup reafirmó su recomendación de compra de "FWONA", teniendo en cuenta el balance de la compañía del segundo trimestre. El gigante de servicios financieros proyectó un precio objetivo constante de u$s 77 por acción, por encima de los u$s 71 que cotiza en en este momento.

Cautela en el mercado



Más allá del avance que exhiben las acciones de Liberty Media en el mediano y largo plazo, en tramos más cortos registran volatilidad, como sucedió en distintos períodos de los últimos dos años, por lo que los analistas del mercado sugieren cautela al momento de apostar por los papeles de esta compañía.

Además, los inversores del mercado estadounidense exhiben cautela debido a los temores a una recisión económica en el país del norte, lo que impulsó a la Reserva Federal a relajar su política monetaria mediante el inicio de un ciclo de recortes de tasas de interés.

Además, el Nasdaq, en el que cotizan principalmente las empresas del sector tecnológico, es el que habitualmente muestra mayor volatilidad en la bolsa. En muchos casos, las fluctuaciones suelen arrastrar al resto del mercado. Sobre todo, a las empresas vinculadas con los mismos sectores o que operan en los mismos mercados.