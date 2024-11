Las reservas superaron u$s 30.000 millones tras otra fuerte compra del BCRA

El Banco Central sigue con sus fuertes compras de dólares para sus reservas en el mercado oficial de cambios. Este miércoles, el monto neto ascendió a u$s 245 millones, la compra más importante en casi seis meses, en una jornada en la que las cotizaciones financieras del dólar cotizaron nuevamente en baja.

A pesar del resultado, las reservas brutas avanzaron sólo u$s 62 millones y volvieron a superaron la barrera psicológica de los u$s 30.000 millones. De acuerdo con datos preliminares del Central, la tenencias finalizaron la jornada en u$s 30.023 millones.

El nuevo billete de $ 20.000 ya está en la calle: cómo es y qué medidas de seguridad tiene

Tras el saldo comprador de este miércoles, el más alto desde mediados de mayo, la autoridad monetaria acumula un resultado positivo de u$s 806 millones en lo que va de noviembre, impulsado en gran parte por las mayores liquidaciones de dólares en el mercado oficial de cambios.

El acumulado en lo que va de diciembre se trata de "un resultado no imaginado para esta época del año, cuando la baja estacionalidad de los ingresos de divisas se hace sentir en el mercado oficial de cambios", afirma el operador de cambios Gustavo Quintana.

Las compras tuvieron lugar en una rueda en la que el volumen operado repuntó a u$s 415,7 millones de contado, por encima del promedio de la sesiones previas, y la autoridad monetaria dispuso un incremento de $ 0,5 para el tipo de cambio oficial mayorista, que finalizó la jornada en 999 pesos.

Por otro lado, el dólar MEP a través del GD30 y contado con liquidación (CCL) mediante Cedear finalizaron la jornada con bajas de hasta 0,6% para ubicarse por debajo de los $ 1122 y $ 1159, respectivamente. El dólar blue, en tanto, avanzó 0,4% y se negoció en $ 1120 en la punta de compra y $ 1140 en la de venta.