Fondos de inversión interesados en la deuda: certezas, dudas y un ojo en la cuestión social

Ante el rally de los bonos argentinos, fondos locales viajaron al exterior para tener reunión con clientes en Europa y en Nueva York. El denominador común es que los inversores están interesados en Argentina, aunque con un sesgo un poco más cauteloso dado el historial creditico y la volatilidad económica y política local.

Al igual que lo planteado por el FMI, la mayor preocupación de los inversores internacionales pasa por la cuestión social.

Rally de bonos y entusiasmo

La suba en la renta fija local está siendo muy importante y llamó, una vez más, la atención de los inversores globales.

Desde octubre pasado hasta la fecha, los títulos de deuda local mostraron ganancias de entre 40% y 75%, haciendo que los bonos toquen su mayor valor desde 2020 para los bonos del tramo más corto, y valores de 2021 para los títulos más largos.

La fuerte suba de la renta fija local llama la atención sobre todo cuando los mismos mostraron una performance 4 veces superior a la de bonos con calidad crediticia similar a la de la Argentina.

Los inversores globales observan la convicción con la que intenta avanzar el presidente Milei en las reformas del Estado y del ordenamiento macroeconómico y genera entusiasmo entre los inversores internacionales.

Tras su viaje a EEUU, Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero y Co- Funder de Banza, reconoció que existe una curiosidad por parte de los dueños de los fondos de inversión en Nueva York por tratar de entender qué es lo que está pasando en Argentina.

En ese sentido, Timerman remarcó que hay cierta predisposición del management de los fondos de ser mucho más tolerantes con el riesgo argentino.

"Todos los inversores de Nueva York con los que estuve en contacto, les gusta lo que hace Milei desde el punto de vista económico. Reconocen que hay un cambio de actitud porque a la gente le gusta en general todo lo que se está haciendo", afirmó.

En ese sentido, Timerman agregó que las cosas con los que los inversores se sienten identificado es todo lo que está haciendo el actual Gobierno en términos de cerrar empresas, echar gente.

"Lo más importante siempre para los inversores, especialmente después de los 4 años de Gobierno de Alberto, es el tema fiscal. Entonces conceptualmente todos piensan así. Todos están de acuerdo con el concepto de las cosas y las reformas que hacen y se sienten cómodos que la Argentina elige un rumbo diferente al que venía intentando", dijo Timerman.

Los analistas de Banco Mariva afirmaron que recientemente realizaron un viaje al exterior para reunirse con inversores europeos en Londres y Zurich.

Según señalaron, en estas conversaciones, la situación política en Argentina fue uno de los puntos más discutidos.

"Los inversores reconocieron el progreso económico, destacaron la audacia y rapidez de algunas medidas y el compromiso con el servicio de la deuda pública. Todo esto permitió una fuerte recuperación de los precios de los activos argentinos y un cambio de sentimiento. Sin embargo, señalaron sus preocupaciones sobre la sostenibilidad de las políticas y la posibilidad de una reestructuración de la deuda en 2025", dijeron desde Banco Mariva.

Mirando el contexto social

Una de las cuestiones que más preocupa a los inversores globales es la cuestión social y la capacidad del Gobierno de poder seguir avanzando en las reformas necesarias para equilibrar la macro.

Por otro lado, los analistas de Banco Mariva agregaron que los fondos argumentaron que el sentimiento social es un factor clave porque limita la cantidad de tiempo que la nueva administración tiene para consolidar sus políticas, pero también es difícil de medir.

"El inminente ajuste de las tarifas energéticas será una prueba de fuego para una sociedad que todavía Parece darle crédito al gobierno. Por lo tanto, el crecimiento del descontento social podría ser un desafío para un gobierno que no parece tener aliados políticos fuertes y que cierra puentes con otros partidos y políticos", remarcaron.

Lo mismo había señalado el FMI, el cual remarcó su preocupación por el impacto social producto de la crisis.

El ajuste de precios relativos, la aceleración inflacionaria y la devaluación, sin una actualización de los salarios terminó afectando los ingresos de los argentinos.

La inquietud por parte de los inversores es que tan sostenible podría ser las reformas de Milei a medida que el salario real se sigue deteriorando y no encuentra mejoras en el corto plazo.

Sobre este punto, Timerman explicó que en cuanto a los inversores internacionales, hay dos corrientes.

"Están los que dicen que se preocupan por la gobernabilidad. Son más que nada gestores argentinos que se informan más de las noticias, están más pendientes de lo que pueda decir o no Milei, de sus tweets, etcétera. Son los más cautos porque temen que el proyecto de Milei se puede arruinar por la parte política y la calle, etcétera", comentó.

Finalmente, explicó que entre los inversores en Wall Street hay otro grupo que no sigue tan de cerca el día a día y que les parece bien que haya conflicto.

"Estos inversores consideran que si no hay conflicto, la Argentina nunca van a cambiar. Por lo tanto, no se asustan ante el conflicto Están a favor de no negociar", dijo.

La inquietud sobre la cuestión social también es un factor de discusión en el ámbito local.

Desde Grupo SBS apuntan en la misma dirección y advirtieron que los riesgos son de ejecución del plan de Milei, ante un ajuste que impactó de lleno en la actividad económica y los ingresos reales, con estos últimos aún presionados hacia adelante dados los ajustes en precios relativos remanentes.

"La administración del costo político del ajuste se vuelve crucial en un marco en que también comienza a evidenciarse tensión entre el gobierno y el resto del arco político por el ajuste fiscal. el gobierno deberá eventualmente mostrar un ´delivery´ firme hacia la estabilización económica, para lo cual cierto apoyo político y social al rumbo elegido se tornan cruciales ", dijeron los analistas de Grupo SBS.

Sobre la misma cuestión apuntaron los analistas de Criteria y en su últomo informe remarcaron que "respecto a las medidas que apunten a problemas más estructurales de la economía, la apuesta parece ser proponerlos a los legisladores y a la sociedad en su conjunto una vez que el éxito inicial de derrotar la inflación y liberar la economía para ponerla en marcha, haga mas dificultoso a la oposición negar los cambios que el presidente considera necesarios".

En ese sentido, agregaron que, "frente a este panorama, el gran interrogante es la sostenibilidad del plan hasta tanto la sociedad perciba claramente los efectos benignos del programa en actividad, ingresos y tasa de inflación. A favor de este punto, juega la comunicación franca del presidente en ejercicio durante su campaña electoral, alineando las expectativas a esta realidad".

Baja del riesgo pais

Gracias a la fuerte suba de los bonos, el riesgo país se desplomó a niveles de 1550 puntos.

Este es su nivel más bajo desde 2020 y termina siendo una buena noticia para el Ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá rollear elevados vencimientos de deuda desde 2025 en adelante.

A la Argentina le vencen casi u$s 9000 millones en 2025 y 2026, saltando a más de u$s 10.000 millones por año desde 2027 hasta 2035.

Esto implica que para poder rollear la deuda y evitar un default, el equipo económico deberá contar con recursos para pagarlo, ya sea con más reservas y/o con un mercado de deuda global para poder emitir nuevos bonos y pagar los vencimientos.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que los pagos de bonos en dólares son bajos en 2024 (u$s 2600 millones en julio de 2024) con relación a flujos en las cuentas externas.

De todas formas, advirtió que será clave dar señales de sostenibilidad fiscal para una compresión de spreads tal que permita ganar acceso nuevamente a los mercados internacionales en 2025, año en que los pagos ya suben a casi u$s 9200 millones.

El financiamiento internacional es incluso importante si es que el Gobierno plantea reestructurar toda la deuda argentina y plantear un nuevo esquema de vencimientos, los cuales lucen bastante desafiantes tal como están planteados en la actualidad.

Bajo ese punto, contar con los mercados de deuda global abierto será importante y por ello es positivo que el riesgo país haya bajado de la manera en que lo hizo.

Desde Banco Mariva reconocieron que los inversores se preguntan si Argentina podrá acceder a los mercados el próximo año y evitar así una reestructuración de la deuda.

"La mayoría de los fondos consideraron que su posición estaba infra ponderada o, como mucho, ligeramente sobre ponderada. Si bien el consenso fue que el mayor potencial podría estar en los bonos soberanos cortos, algunos no estaban seguros de cuánto más podrían apreciarse y comenzaban a preguntarse si no sería una mejor opción comprar los bonos más baratos y más largos. El consenso para entender las posibilidades del gobierno apunta a un período no mayor a mediados de año", afirmaron.