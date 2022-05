Wall Street, los ADR y las acciones se recuperan de la apertura negra en EE.UU.

Wall Street opera con alta volatilidad. Minutos después de que se conociera que el dato de inflación de Estados Unidos resultara peor al esperado, las acciones colapsaron. Pero también, poco después, las acciones rebotaron aunque con mucho nerviosismo.

Después de haber registrado fuertes caídas, los ADR de empresas argentinas se recuperan hasta alrededor de 6%, con las excepciones a la baja de Mercado Libre, que sigue en caída, hoy 2,2% abajo y de Loma Negra, 2,3 por ciento .

Las acciones en la Bolsa tenían la misma tónica álcista que la mayor parte de los ADR y subían 2,2% según el índice S&P Merval.

Desaceleración

Los inversores globales tenían la expectativa de ver una desaceleración mayor en la inflación de los EE.UU.. Pero ese alivio no llegó, lo cual aumenta la expectativa de una Reserva Federal (Fed) más contractiva (hawkish) , generando un renovado aumento de la volatilidad.

Se observa una fuerte reversión en las acciones y una disparada en las tasas del Tesoro americano.

Tras una abrupta caída tras el dato de inflación, las acciones mejoran en la apertura y el Dow Jones avanza 0,47%, el S&P500 gana 0,38% y el Nasdaq opera sin cambios.



En Europa las acciones también suben con avances de 0,7% en promedio.

La mañana en Wall Street está siendo por demás volatil.

El mercado operaba con subas de hasta 1,5% en el pre-market y las acciones pasaron abruptamente a territorio negativo pocos minutos después de que se conociera que la inflación en Estados Unidos muestra niveles de 8,3% anual.

Luego sobrevino el rebote hasta los valores actuales.

La reversión vista en las acciones ha sido significativa tras el dato de inflación. En cuestión de minutos, el S&P500 cayó más del 2%.



La caída se dio inmediatamente después de que se informara que la inflación en Estados Unidos resultó ser 8,3% versus el 8,1% anual que esperaba el mercado.

Es decir, el mercado tenía la expectativa de una desaceleración mayor en la inflación, la cual finalmente no ocurrió.

Esto implica que la Fed debe seguir actuando de manera más contractiva hacia adelante, algo que -a juzgar por la reacción de los índices de referencia- cayó mal dentro del mercado.



En ese sentido, las tasas de interés de los bonos también se dispararon con fuerza tras el dato de inflación, lo cual implica una caída abrupta en los bonos del Tesoro estadounidense.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS señaló que el dato de inflación de abril mostró señales subyacentes negativas en materia de inflación núcleo.

Franco advierte que estos datos evidencian una persistencia inflacionaria que podría agravarse de continuar tanto los efectos del conflicto bélico Rusia-Ucrania sobre commodities como el impacto de potenciales medidas más duras de lockdown sanitario en China que afecten las cadenas de producción mundial.

" En este contexto, y con un mercado laboral tight en Estados Unidos, consideramos que la Fed subirá la tasa de referencia en al menos 50pbs en sus próximas dos reuniones, dejando la incógnita para las siguientes, donde mirará tanto la evolución de la inflación como del mercado laboral y el impacto de la política monetaria hawkish sobre la actividad económica luego de la sorpresiva caída en el PBI en el segundo trimestre"

En cuestión de minutos y tras el dato de inflación, el S&P500 colapsó más del 2% para luego recuperarse y regresar a niveles de apertura.

Esto refleja la alta volatilidad con la que opera el mercado hoy en día.

La tasa norteamericana a 10 años se volvió a disparar por encima del 3,06% en cuestión de minutos. El mercado percibe que la Fed debe seguir siendo hawkish, por lo que los inversores se anticipan y las tasas de los bonos del tesoro americano se disparan.



El rally en las tasas también implica una caída abrupta en el precio de los bonos.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que la cifra de inflacion estuvo por encima de lo esperado.

"Las expectativas del mercado que esperaba ver una mayor desaceleración no se cumplieron. Si bien los nuevos datos se moderaron desde el 8.5% y 6.5% en marzo, sembraron más preocupaciones. La posibilidad de que los esfuerzos realizados hasta el momento para contener el rally de precios no hayan llegado a tiempo crece, a medida que los datos no acompañan las expectativas. El mercado se pregunta si el problema se le está escapando de las manos a la FED, y si este debería mostrarse aún más ´hawkish´", alertaron.

Las acciones del sector tecnológico también operan con fuertes caídas. Tras el dato de inflación, el Nasdaq se desplomó 3%,para luego volver a rebotar.

En lo que va del año, el Nasdaq se hunde 24%, seguido por el S&P500, que cae 16%, y el Dow Jones, que retrocede 11,4%.

El 2022 está siendo el peor año para Wall Street desde 2008 y el mercado está teniendo el peor comienzo de año desde 1939. Además, lleva ya 6 semanas consecutivas de pérdidas, su racha bajista más larga en 10 años.

La alta correlación entre las acciones en Wall Street y el Bitcoin provoca también una fuerte baja en la criptomonedas.



El Bitcoin cae hoy más del 4% y se ubica debajo de los u$s 30.000. De esta manera, acumula una caída del 58% desde sus máximos históricos.