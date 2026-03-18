Uno de los momentos más significativos en una relación de pareja es cuando se da el paso de irse a vivir juntos. Después de conocerse, compartir experiencias y forjar un lazo, llega el instante en el que deciden residir bajo el mismo techo y es ahí cuando se empiezan a poner a prueba otros factores. La repartición de gastos suele ser uno de los puntos que puede llegar a generar conflictos, si no se realiza de forma ordenada y teniendo en cuenta las diversas variables que pueden aparecer. Para definir una estrategia financiera sólida es necesario conocer el estado financiero de cada uno: saber cuáles son los ingresos, las obligaciones, los gastos fijos, los ahorros y las deudas vigentes. Esto reforzará la honestidad en la relación y facilitará a la pareja establecer una estrategia efectiva y realista para mantener liquidez en los gastos diarios, generar ahorro y mantener una buena salud financiera. Es importante tener en cuenta que no existe un método único que le funcione a todas las parejas por igual, pero con el paso del tiempo descubrirán cuál es la forma que mejor se adapta a cada uno y a la relación. Afortunadamente, existen algunas estrategias que pueden ayudarles a establecer las finanzas en pareja y que les facilitarán tratar un tema que en muchas ocasiones es difícil de plantear abiertamente. Si partimos de la idea de que los dos tienen un ingreso recurrente, algunos de los métodos que tradicionalmente se utilizan son los siguientes, que detalla en su blog financiero el banco BBVA: Se suman todos los gastos del hogar y cada integrante aporta la mitad. Es un esquema que funciona bien cuando los ingresos son parecidos, porque mantiene una distribución equilibrada. Para el ahorro, la pareja puede acordar una contribución fija y periódica hacia una cuenta o instrumento de inversión común. Aun cuando el monto sea pequeño, es recomendable sostener un nivel de ahorro estable dentro del hogar. Se calculan los ingresos totales de la pareja y se determina qué porcentaje aporta cada uno. Ese mismo porcentaje se aplica tanto a los gastos como al ahorro. Si una persona representa, por ejemplo, el 35% del ingreso conjunto y la otra el 65%, esa será la proporción de sus aportes. El punto sensible es que quien aporta más en términos nominales puede percibir una carga mayor, aunque el esquema sea proporcional. Ambos integran la totalidad de sus ingresos en una cuenta conjunta como cotitulares. Desde allí se pagan gastos comunes y también erogaciones personales. Requiere un registro detallado del uso de los fondos y un nivel alto de transparencia. Una práctica útil es fijar un monto individual para gastos libres, sin necesidad de justificarlo. La pareja define cuáles son los gastos compartidos y reparte las responsabilidades por rubro, sin basarse en el monto total. Por ejemplo, una persona puede asumir alquiler o hipoteca, TV por cable y agua; y la otra, el auto, luz, predial, despensa y gas.Permite que ambos participen en el sostenimiento del hogar, pero mantiene autonomía en la administración del dinero personal.Es importante aclarar que ningún método es perfecto y único, y que además se lo puede combinar, hasta que la pareja encuentre su forma ideal de manejar las finanzas. Lo que es indispensable es lograr un ahorro, aunque sea pequeño, poder cubrir los gastos con un adecuado nivel de deuda y garantizar así la salud financiera del hogar.