Fed: qué espera el mercado y cómo puede impactar en bonos argentinos

Hoy comienza la reunión de dos días la Reserva Federal de EE.UU. Se espera que mantenga sin cambios la tasa de interés.

Sin embargo, la atención estará centrada en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien podría indicar cuándo se espera el primer recorte de tasa de interés.

El mercado apuesta a que ese recorte sea en septiembre. ¿Cuál puede ser el impacto de la decisión de la Fed sobre los bonos locales?

Se reúne la Fed

Hoy se inicia la reunión de dos días de la Reserva Federal de EE.UU, en la que decidirá si recorta o mantiene la tasa de interés, la cual se ubica en el rango de 5,25% y 5,5%.

El mercado descuenta con un 95% de probabilidad que la Fed no moverá la tasa de interés, y las mayores probabilidades de recorte de tasa se sitúan para la reunión de septiembre, es decir, la próxima reunión.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, viene insistiendo en que los datos a conocerse serán importantes para determinar el futuro de la dinámica de tasas de interés en EE.UU.

En ese sentido, la semana pasada se dieron datos que alejan en el margen las chances de baja de tasas en EE.UU.

El PBI real sorprendió al alza en el segundo trimestre y duplicó el ritmo de avance respecto del primer trimestre.

El PBI creció 2,8% trimestral anualizado, y estuvo por encima del 2% que esperaba el el consenso del mercado.

Por otro lado, también se conoció el dato de la inflación PCE, la cual es la medida favorita de la Fed de precios.

Esta tuvo una suba de 0,1% mensual, acelerando desde mayo, pero en línea con lo esperado. La marca núcleo se ubicó en 0,2% mensual, y estuvo también en línea con lo esperado por el consenso.

Previo a difundido el dato de PBI, diversos miembros de la Fed venían manifestándose a favor de recortes de tasas más prontos en el tiempo.

En sus comunicados dejaron entrever que, si bien no se espera un recorte en la reunión de julio, el comunicado oficial bien podría comenzar a preparar el terreno para uno en septiembre, en línea con la expectativa de mercado.

Los analistas de Balanz detallaron que el mercado está esperando mayores bajas de tasas respecto de lo que anticipó la Fed en su reunión de mitad de año.

"Los mercados de futuros incorporan en los precios un escenario de 2.6 recortes de 25pbs en la tasa de política de la Fed, marcadamente por encima de los apenas uno que pronosticó la Reserva Federal en junio", dijeron.

Si bien el mercado espera casi con seguridad que la Fed no mueva la tasa, lo importante será analizar lo que diga Powell luego de dicha reunión y en conferencia de prensa.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, espera que la tasa se mantenga sin cambios y sigue de cerca los últims datos macroeconómicos que podrían balancear la decision de la Fed hacia la reunión de septiembre.

"Consideramos que, pese a la sorpresa al alza en el PBI, la Fed sigue de cerca tanto los datos de inflación, que hace varios meses se mantienen en un ritmo consistente con la desinflación, como datos de empleo. En ese sentido, repetimos que de la dinámica del mercado laboral dependerá la de la actividad general, especialmente en el consumo", dijo.

En ese sentido, agregó que, ante datos de empleo que muestran una debilidad marginal respecto a otros meses, cree que la Fed bien podría en su reunión de julio dar algún indicio sobre recortes futuros.

"El mercado descuenta un recorte en septiembre y otro en diciembre", puntualizó Franco.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones señalaron que "el mercado estará prestando especial atención a la certeza que Powell pueda dar sobre un posible recorte de tasas en septiembre".

Dado que la dinámica del mercado laboral es importante, justamente esta semana se publican datos de dicha variable.

Se conocerá el índice de mercado laboral JOLTs, que mide las ofertas laborales abiertas en EEUU. También el dato del mercado laboral privado, ADP y finalmente el viernes se conocerá el dato de empleo en EEUU.

Es decir, el viernes la atención se dirigirá a la tasa de desempleo que se viene acelerando en los últimos meses.

"El mercado espera que se repita el registro de junio de 4,1%. En diciembre, la tasa se ubicaba en 3,7%, y los miembros del FOMC temen que pueda aumentar aún más en el futuro", comentaron desde PPI.

Maximiliano Donzelli, Manager de Estrategias de Inversión en IOL Invertironline, agregó que dados los últimos datos macroeconómicos, donde la economía se muestra sólida y la inflación continua estable en su sendero a la baja, generan expectativa sobre una primera baja de la tasa de interés de referencia en cuatro años.

"El mercado descuenta casi en su totalidad que la primera baja se estará dando en septiembre, dejando sin modificaciones la tasa en esta reunión. Hacia fin de año estiman entre 2 y 3 bajas en total. Nuestra visión es que la Fed va a ser cauta y esperarían a tener algunos datos más que confirmen este sendero de la economía", señaló.

Además considera que "los miembros de la Fed preferirán no apresurarse en bajar la tasa, con peligro de un repunte en la inflación. Sumado a esto, el FOMC no suele buscar sorprender con su accionar, por lo que no vemos que vaya contra las expectativas del mercado", detalló.

Sin impacto local

Las decisiones de tasa de interés de la Fed afecta a todos los instrumentos de renta fija internacional.

El tramo corto de la curva de EEUU se estuvo desplazando a la baja en las últimas semanas, anticipando una Fed que comenzará a recortar la tasa de interés en el corto plazo.

Ese desplazamiento hacia abajo en las tasas implica que la renta fija de EEUU estuvo subiendo, por lo que ese avance genera cierto grado de contagio hacia el resto de los títulos de renta fija a nivel internacional, incluido los de la Argentina.

Los bonos argentinos estuvieron influenciados fundamentalmente por cuestiones locales en el corto plazo, aunque el factor global es también determinante para la tendencia de dichos títulos.

Eric Ritondale, economista jefe Puente, afirmó que no espera cambios en la tasa de interés, y por lo tanto, tampoco esperaría impactos sobre la renta fija local.

"Esperamos que la Fed no haga cambios en su tasa, mas allá de que el último dato de inflación de junio en EEUU fue mejor a lo esperado, y no esperamos que esto tenga un efecto sobre los bonos argentinos ya que se encuentra altamente descontado", señaló.

Bonos en modo ajuste

La decisión de tasas de la Fed llega en un momento delicado para la renta fija local, la cual se encuentra en un proceso de ajuste.

La deuda hard dollar acumula una caída de 8% en promedio en lo que va del mes.

A su vez, desde los máximos, los bonos más cortos caen entre 7% y 8%, mientras que el tramo medio y largo de la curva soberana retrocede entre 12% y 17% desde los máximos alcanzados en abril pasado.

La falta de acumulación de reservas y la demora en la salida del cepo es lo que genera cierta cautela entre los inversores de corto plazo, lo cual se plasma en un mercado de bonos más débil y desde abril perdió la tendencia alcista que se evidenciaba desde el año pasado.

Mauro Natalucci, analista en Rava Bursátil, remarcó que la expectativa del mercado acerca de la definición de la política monetaria de la Fed es que mantendrá la tasa de interés de referencia en el rango actual de 5,25%-5,50%, nivel que sostiene desde julio del año pasado.

"Los inversores apuestan principalmente por un posible recorte de tasas recién en septiembre, y sobre todo después de conocerse el dato del índice de precios de los gastos de consumo personal que indicó una desaceleración en el aumento de precios", sostuvo Natalucci.

Natalucci ve un nulo impacto en los bonos locales sobre la decision de tasas de la Fed y remarcó que lo más probable es que el precio de los bonos argentinos no suba por cuestiones que tienen que ver con la decisión del banco central de EE.UU.

"Si la Fed decide mantener las tasas, significa que la tasa libre de riesgo no variará al menos hasta septiembre y el precio de los bonos solo se movería por cuestiones que afectan a la prima de riesgo país, que es el componente más volátil de los dos", explicó.

Finalmente, y respecto al impacto en los bonos soberanos en dólares de Argentina, Donzelli agregó que una baja de tasa de interés favorecería los flujos de capitales a emergentes y a países de mayor riesgo, por lo que ayudaría a seguir mejorar las paridades actuales.

Sin embargo, espera que la mayor suba de los precios en los bonos argentinos se dé más por factores propios.

"La clave es que se retome la baja del riesgo país. Para ello, la acumulación de Reservas Internacionales junto a alguna apertura al mercado capitales que despejen las dudas de refinanciamiento de deuda, serán clave para mejorar los precios de los bonos más allá del contexto internacional favorable con una baja de tasa", comentó Donzelli.