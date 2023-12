Exclusivo: definen un nuevo tipo de cambio con impuesto PAIS y blend exportador

El nuevo equipo económico mantuvo ayer una serie de reuniones para acelerar la puesta en marcha del esquema cambiario que regiría mañana. Tal como anticipó El Cronista, en la víspera hubo un virtual feriado en el mercado de cambios, lo que se repetirá hoy.

Tras el cierre de las operaciones, y una vez que se hayan publicado en el Boletín Oficial las autoridades del Banco Central, Luis Caputo dará a conocer detalles de su plan que se basa en un nuevo dólar oficial más el impuesto PAIS de 30% aplicado a todas las importaciones.

La idea de liberar totalmente el mercado de cambios, manteniendo el cepo, pero que la demanda de importadores y la oferta de exportadores marque el valor de equilibrio no estuvo en los planes de Caputo.

Historia de un plan

Caputo desaconsejó a Javier Milei la liberación total del mercado oficial, manteniendo siempre los cepos, por el aumento de la deuda dólar linked y los pagos que se avecinan en enero y abril

La razón: el temor del impacto en precios inmediato y en la deuda que ajusta por tipo de cambio oficial, la dólar linked.

Hasta ayer, la iniciativa consistía en:

-Importadores: fijar un dólar a $ 700 que con el 30% de impuesto PAIS aplicado a todas las importaciones, sería equivalente a $910.

-Exportación: apuntarían a un "blend" integrado por el dólar oficial en un 80% más el 20% del valor del contado con liquidación. Ello daría un dólar en torno a $760, contra los $690 que rigieron hasta la semana pasada para los exportadores.

-Reducción gradual del impuesto PAIS hasta llegar a marzo-abril, cuando ingresan los dólares de la cosecha de soja.

-Deuda con importadores: se estima que gradualmente se la cancelará desde marzo del 2024 atado a esos ingresos. Lo que regirá para el nuevo mercado de cambios son las nuevas operaciones que se canalicen del comercio de bienes y servicios.

-Restricciones a las compras de moneda extranjera y límites: el levantamiento será gradual, incrementando el monto de u$s 200 para el público eventualmente desde esta semana, dado que tendría una diferencia no elevada con el mercado informal, el blue o con el MEP.

-Dólar oficial: el nuevo valor no será fijo sino que irá variando en función de la oferta y la demanda aunque el BCRA mantiene la capacidad de intervención. Mucha munición no posee dado que sólo les quedn u$s 250 millones del swap de monedas con China.

-Anticipos de exportadores: probablemente se anuncie también hoy un acuerdo para que dispongan en torno a los u$s 3000 millones en una primera etapa. El mismo camino seguirían las petroleras.

Ayer hubo contactos con el FMI informando las medidas. Habrá apoyo.

Cepo y dólar linked

El BCRA también colocó las conocidas LEDIV, ajustables al dólar oficial por unos u$s 5100 millones, aunque con el rescate anticipado a valor técnico. ¿Lo hará Caputo hoy?

En paralelo circulan en la plaza bonos duales ajustan por dólar oficial (o inflación, el valor más alto) por el equivalente a u$s 49.300 millones, pero dado que el BCRA y el FGS son importantes tenedores, ese monto se reduce a u$s 22.700 millones entre inversores privados, según el cálculo realizado por la consultora 1816.

Sólo el traspado de un dólar oficial de los $ 370 actuales a $ 770 implicaría un ajuste equivalente a una base monetaria, estimó la mencionada consultora. Escalofriante.

Pero más allá del énfasis que se pone en los nuevos valores cambiarios, todo pasa por las expectativas y la confianza que genere el nuevo plan fiscal.

En ese sentido, las miradas del mercado, más allá de los valores del dólar oficial, estarán centradas en la credibilidad de los números y recortes, en un contexto en el que hasta ahora sólo se ha manifestado la vocación de ir a un superávit primario sin delinear el "cómo".

