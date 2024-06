Con poca oferta por el feriado en EE.UU., el BCRA tuvo que vender u$s 156 millones

El Banco Central terminó la semana corta con una fuerte venta de reservas para abastecer a la demanda en el mercad oficial de cambios y perdió casi todo lo que había comprado en el mes, en una jornada atípica por la inactividad del mercado estadounidense debido el feriado en ese país, lo que limita la oferta de divisas.

La entidad registró este miércoles un saldo negativo de u$s 156 millones tras su participación en el mercado cambiario. De esta manera, las compras netas de reservas acumuladas se redujeron a u$s 25 millones en lo que va del mes y u$s 17.271 millones desde el cambio de Gobierno.

"El feriado en los Estados Unidos imposibilitó el ingreso de divisas de los exportadores al mercado oficial de cambios, un factor que achicó la oferta de divisas y obligó al Banco Central a utilizar recursos propios para compensar el faltante", señalaron los operadores de PR Corredores de Cambio.

A la vez, estimaron que "el panorama en el mercado oficial de cambios seguramente cambiará durante la próxima semana, la última del mes, cuando en un entorno normalizado se incremente el ingreso de divisas por parte de los exportadores".

A pesar del monto que vendió este miércoles en el mercado, las reservas internacionales retrocedieron sólo u$s 12 millones respecto al cierre anterior y quedaron en u$s 29.944 millones, según estimó la autoridad monetaria de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.