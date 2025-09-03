El Tesoro salió a vender u$s 100 millones y bajó al dólar: ¿cuánto dura?

Antes del inicio de las operaciones, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, posteó que el Tesoro saldrá a intervenir en el mercado cambiario para "contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

En el mercado mayorista se operaron durante toda la rueda u$s 646 millones y operadores coincidían en destacar que las ventas oficiales se ubicaron en torno a los u$s 100 millones. En el mercado de futuros hubo caídas de 12 pesos en los contratos a fin de mes, que cerraron a $ 1407. A más largo plazo, no hubo variaciones significativas.

Las elecciones del domingo son la primera escala. Y llegar a ellas sin que haya sobresaltos cambiarios tuvo su costo. Las intervenciones oficiales hasta ahora se daban en los futuros del dólar y en la curva de pesos. Desde ayer, sumaron al dólar spot o contado. Las tasas en pesos se mantienen en niveles elevados en torno al 50% anual para las Lecap y Boncap.

Si se observan los rendimientos de los bonos en dólares de corto plazo, queda de manifiesto la incertidumbre de inversores. Los rendimientos del AL29 llegan al 16% anual en dólares, y los del AL30 al 15,5%. Es como si hubiera un riesgo país en este segmento de la deuda de corto plazo, a 1.200 puntos.

Si se observan los rendimientos de los bonos en dólares de corto plazo, queda de manifiesto la incertidumbre de inversores. Es como si hubiera un riesgo país en este segmento de la deuda de corto plazo, a 1.200 puntos.

El riesgo país que elabora el JP Morgan mostró valores cercanos a los 840 puntos. Los inversores están incorporando en los precios que LLA pierde en las elecciones del domingo en PBA por cinco puntos porcentuales como máximo. De ahí para arriba es una mala señal; de ahí para abajo, es positivo.

Vamos las bandas

La credibilidad de las bandas de flotación está en juego. El Tesoro salió ayer a evitar que el dólar se acerque a los $ 1465 que hoy representa el mojón a partir del cual aparece el BCRA con su artillería de reservas. Pero, ¿cuál es el arsenal o poder de fuego del Tesoro?

En el acuerdo con el FMI la idea es que no hubiera bandas dentro de las bandas. Que hubiera libre flotación. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que el ministro Luis Caputo habló con el staff del FMI previo al anuncio y que hubo un aval a los cambios introducidos. En teoría el Tesoro debería acumular reservas. Pero la tensión en la previa electoral juega su rol.

¿A cuánto se hubiera disparado el dólar ayer si el Tesoro no hubiera salido a vender divisas? Seguramente el equipo económico anticipó que en las últimas jornadas previas a la elección en PBA se iba a acrecentar la demanda de divisas y que hubiera sido una mala señal que uno o dos días antes el tipo de cambio cruce los $1,400. El poder de fuego del Tesoro puede resistir tranquilamente estos últimos tres días.

Qué importa ya el después

¿Y el lunes? Aquí todo dependerá del resultado de las elecciones. Puede ser que no sea necesario que el Tesoro venda (si LLA obtiene un buen resultado) o bien puede ser que tampoco sea necesario que venda porque sería infructuoso (en caso de un amplio triunfo de Fuerza Patria).

La fuerte demanda de divisas sería difícil de contener y además no sería una adecuada señal que el Tesoro se quede sin dólares para atender los vencimientos de la deuda en los próximos meses.

La semana que viene será la primera licitación de deuda del Tesoro de septiembre. Pero una semana hoy parece larguísimo plazo. Hoy inversores estarán siguiendo de cerca el acto de cierre de campaña de LLA en el partido de Moreno.

No hay días fáciles.