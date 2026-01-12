El Gobierno enfrentará esta semana un nuevo test en el mercado. La secretaría de Finanzas anunció este lunes cuáles serán los instrumentos que ofrecerá en la licitación de deuda del Tesoro el próximo miércoles, donde intentará renovar vencimientos por $ 9,59 billones.

El mercado estima que el 92%, es decir $ 8,8 billones, está en manos de privados.

Sin pesos en la plaza tras el pago a bonistas y la compra de reservas del BCRA, el Tesoro intentará renovar los vencimientos de deuda. Para eso, propuso un menú integrado por Lecap, Boncap, letras y bonos que ajustar por CER, instrumentos indexados por tasa Tamar, y también dólar linked a febrero y marzo.

La falta de pesos disparó las tasas de interés. La caución a un día trepó este lunes hasta el 190%, para luego caer a menos de la mitad.

“Las curvas en pesos continúan tensionadas por la escasez de liquidez”, estimaron desde PPI.

“Al 7 de enero, el Tesoro contaba con $ 3,1 billones en depósitos en el BCRA, muy por debajo de los vencimientos próximos, por lo que todo indica que deberá asegurar un elevado rollover en esta licitación”, consignó Max Capital.

En ese contexto, el Tesoro licitará los siguientes instrumentos:

Letras y bonos en pesos a tasa fija

-Lecap con vencimiento al 27 de febrero de 2026 (S27F6 - reapertura).

-Lecap con vencimiento al 29 de mayo de 2026 (S29Y6 - reapertura).

-Lecap con vencimiento al 30 de noviembre de 2026 (S30N6 - reapertura).

-Boncap con vencimiento al 30 de junio de 2027 (nuevo).

Instrumento en pesos a tasa variable

-Letra a tasa Tamar con vencimiento al 31 de agosto de 2026 (M31G6 - reapertura).

Ajustados por CER

-Letra ajustada por CER con vencimiento al 29 de mayo de 2026 (X29Y6 - reapertura).

-Letra ajustada por CER con vencimiento al 30 de noviembre de 2026 (X30N6 - reapertura).

-Bono ajustado por CER con vencimiento al 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).

-Bono con ajuste por CER y vencimiento al 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).

Instrumentos dólar linked

-Lelink con vencimiento al 27 de febrero de 2026 (nueva).

-Lelink con vencimiento al 31 de marzo de 2026 (nueva).